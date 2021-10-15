【高盛推介】中遠海控急跌　資金趁低部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：中遠海控本周二(12日)失守11港元收市，跌約1.6%，周五(15日)再度急跌。早上低開約3.5%後跌幅擴大並曾跌穿10元水平，最低見9.92元，創超過半年新低。現報10.1元，跌約8%。

有券商指雖然內地持續「電荒」帶來風險，但中遠海控目前的估值已反映風險及大量不確定性有餘，並指並第三季盈利預告，料將推動市場向上修訂下半年預測。該行維持對中遠海控「買入」評級，目標價19.25元。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金趁低部署好倉，當中認購證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約870萬元。牛證則於本周二繼續獲資金流入，有約20萬元，並集中在10元以上收回價，但目前已被收回的產品，投資者部署牛證宜選較遠收回價以控風險。

遠海購28175，行使價12.8元，2022年2月25日到期，實際槓桿3.8倍，屬行使價10至13元間、3個月期以上的貼價產品中，槓桿最高。

遠海購28533，行使價12.5元，2022年4月12日到期，實際槓桿2.8倍，貼價、低街貨。

遠海購28119，行使價14.5元，2022年1月12日到期，實際槓桿4.8倍，高槓桿、低街貨、低面值。

遠海牛55878，收回價8元，行使價7.5元，換股比率50，槓桿比率3.8倍，市場上最遠收回價遠牛。

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