【瑞通推介】恒指重上兩萬五　早段多資金吼近熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國銀行股季績勝預期，配合美國就業復甦進度理想，道指周四(14日)收升534點或1.6%，報34,912點，結束連續4日跌勢。恒指周二(12日)收報24,962點，跌362點或1.4%。周五早段高開逾200點後，曾升穿25,200點，其餘大部分時間於25,000點之上水平徘徊。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾1.2億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近1.4億元，反映投資者預期港股將見反彈。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,500至25,599點。

騰訊控股結束連升3個交易日走勢，周二收跌2.6%於483.2元，但跌幅小於其他大型科技股。有研究機構數據顯示，上季度中國移動遊戲市場實際銷售收入554.69億元人民幣，按季下滑0.85%，按年則增長9.09%，其中，騰訊的《王者榮耀》收入繼續領先，但已較上個季度有所下滑。此外，騰訊近日接連推出未成年人保護措施，其中微信升級青少年模式，新增「監護人授權」功能，家長可遙距管理瀏覽內容。騰訊周五早段曾升3%，一度重上500元。超過2,500萬元在周二淨流入其好倉，淡倉則有逾1,100萬元淨流出。

據報快手將今年電商業務的總成交額(GMV)目標，由早前報道的8,000億元人民幣目標，下調至6,500億元人民幣。快手上半年業績顯示，電商GMV為2,640億元人民幣。快手股價周二下挫近6%收市，報82.75元，一舉跌破10天和50天移動平均線。周五早段回升逾2%，重返85元，其後升幅收窄。周二有逾580萬元淨流入其好倉，淡倉亦有逾110萬元淨流入。

舜宇光學科技上月3大業務的出貨量與去年同期比較均見下跌，遭券商下調出貨量和盈利預測，其股價周二曾急挫8.6%至184.2元，是超過4個月以來最低，收市維持4.2%的跌幅，報193.2元，3連升告終，但250天線(192.1元)失而復得。舜宇周五早段反彈逾2%，高位觸198元。周二分別有約170萬元和逾230萬元淨流入其好倉和淡倉。

吉利汽車公布9月份的總銷量為10.39萬部，按年減少約18%，但按月增長約18%，其中新能源和電氣化汽車按年增長約83%至11,177部，達至自2019年11月以來的最高月銷量水平。此外，吉利汽車博越X共推4款車，汽車採用了百度自研晶片。吉利股價周二曾飆4.4%至23.7元，觸及20天和250天線，惟其後無以為繼，全日倒跌0.4%收市，報22.6元，結束3日升勢。行業數據方面，乘聯會公布，內地9月乘用車零售按年下跌17%，反映零售偏弱。另中汽協統計分析顯示，9月晶片供應略有緩解，但仍然不能滿足生產需要。吉利周五早段曾飆近10%，高位見24.75元。周二有逾70萬元淨流入其好倉，淡倉亦有小量資金淨流入。

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