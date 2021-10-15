筍！265萬港元可在墨爾本西面「買地起屋」！

澳洲樓價今年來長升長有，就以第2大城市墨爾本為例，上月樓價足足升了15%，其中獨立屋的樓價升幅更達18%。在疫情下，「買地起屋」更成為當地的置業大趨勢。全澳洲最大地產代理之一Ray White今期帶來獨家5幅墨爾本獨立屋連永久業權地皮，售價僅265萬港元起，提供3房單位連前後花園及車庫。

在墨爾本「買地起屋」，平均價錢僅180萬港元，計及起屋折合亦僅平均每方呎約1,000港元，地理位置不隔涉之餘，約半小時火車車程更已達市中心，所以很多人均負擔得起。

地區方面，就以西部地區備受市場熱捧，當地私人地皮成交量更完全無受疫情影響，單計去年成交量更較2019年高出83%。由於政府銳意發展西區為全新衛星城市及市中心，加強了多項重磅基建配套，如斥資了36億澳元發展新火車線，令當地居民僅用大約半小時，已可往返市中心等地，同時西區機場亦由以往聚焦內陸航線擴充至飛國際線，所以大家愈來愈喜愛在西區「買地起屋」。

今期Ray White帶來，座落在墨爾本西區大型社區式屋苑的5幅屬永久業權的「買地起屋」地皮，售價僅265萬港元起，已可買入2,000呎地皮連1,300呎的獨立屋，戶型更屬三房連車房、裝修及花園，性價比非常高。

是次發展商更用盡地皮的地積比率，設計出最大及最實用的屋則戶型。昔日墨爾本逾千呎獨立屋，均以4,000至5,000呎地皮興建，但由於現時地皮買少見少，故發展商特意研發約2,000呎地皮去興建逾千呎獨立屋，即地皮面積毋須太大卻無影響獨立屋面積，所以對投資者十分吸引。

至於屋苑生活配套一應俱全、別具特色，當中項目有近20%至25%用地為綠化地區，屋苑內更設有4間學校，涵蓋私校及公立學校。屋苑毗鄰亦有一個新的城鎮中心(Town Centre)，有齊超市、零售等購物設施，更設有火車站往返市區。

對墨爾本獨立屋連地皮有興趣的人士，歡迎在本周末來到尖沙咀喜來登酒店4樓宋廳參加展銷會。屆時還會即場連線澳洲，帶大家看示範單位，劉Sir更坐陣現場，跟你講解當地地皮的投資資訊，教你贏在起跑線！

澳洲 墨爾本 獨立屋連地皮展銷會

日期：10月16及17日 (星期六、日)

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀喜來登酒店4樓宋廳

免費投資講座

主題：地皮投資新手包講座

時間：下午2時半 (周六、日)