周樂樂：A股具估值優勢　關注消費及綠色能源

上周是十一長假，所以A股只有一天開市。但其實參考港股在上周的表現，可預計A股在十月的第一個交易日應該大概率會上漲。果然，上周五A股開門紅，滬指和深指均錄得上漲，兩市成交額再次突破萬億。除了節前最後一個交易日外，A股已經連續49個交易日成交額破萬億，由此可見市場內的流動性依然充裕，這是支撐大市結構性上漲的重要因素之一。

節前製造業PMI數據跌破50榮枯線，引發市場對下半年經濟增長的擔憂，再加上前段時間因為能耗控制而實行的限電限產，使得製造業和工業再度承壓。剛開始的限產限電的確會使得部分工業材料出現供給短缺，從而引發價格上漲。前段時間周期股的亮眼表現就是由大宗商品價格攀升而驅動。但是如果繼續加大「雙限」，很可能導致大宗商品的產出下滑幅度遠超價格上升幅度，實體企業的最終業績也會受到負面影響。

更為嚴重的是，這次商品價格上漲完全是由供給側受限導致的，並不是因為需求增加，因此更容易導致滯漲的風險。其實，汽車、房地產以及工業都是內地重要的經濟支柱，如果因為雙限而使得工業生產加速萎縮，那麼在嚴控房地產和消費復甦緩慢的大環境下，經濟必然會遭受超預期的衝擊。所以，相信國家在四季度會採取相關措施保證工業生產順利進行。這兩天國資監管部門要求山西和內蒙落實煤炭保供數量就是很好證明。因此未來周期板塊的波動幅度會加大，投資者需要謹慎對待。

另外，十一的消費數據雖然還沒完全恢復到疫情前的水平，但是個別消費領域的數據還是非常亮眼，其中免稅和新能源汽車的消費數據名列前茅。高端白酒也能維持穩定的銷售體系。經過大半年的調整，不少消費股的估值已經回到合理的區間，加上近期部分消費品開始上調其產品價格，相信四季度部分大資金會重回消費板塊。

美國方面，參議院兩黨達成了短期協議將債務上限提高4,800億美元，這可以使財務部在12月3日前保證履行兌付義務。美國政府債務問題得到短暫緩解。另外，美國最新ADP就業人數和領取失業補貼金人數都好於市場預期，這有可能加大美國11月採取Tapper的概率，美國國債收益率最近也在緩慢上漲，因此投資者要警惕美國貨幣政策收緊帶來的流動性風險。不過，近期中美關係緩和為此提供了不少對沖，所以美國股票走勢仍然緩慢上漲。

對於接下來的操作建議，投資者肯定要重點關注美聯儲在11月會議上的操作。但A股和美股的區別在於A股今年是結構性上漲為主，所以整體的估值仍不算過高。四季度建議投資者可以多加關注已經回調到位的消費股，特別是高端消費和免稅，這兩者的基本面仍然強勁。其次，可以在回調時吸納新能源板塊的龍頭股票，因為他們的成長性依然不減，相信明後年仍有不少表現機會。漲幅較大的周期股則需謹慎進入，因為他們的持續性通常較弱。

勝利證券副首席運營官 周樂樂