數碼港：初創融資金額在疫情下顯著飆升

疫情帶動市民創業，數碼港去年第三季至今年第二季的初創融資金額按年飆升1.43倍，至56億港元，整體累計融資為187億元。

數碼港行政總裁任景信於2021數碼港創業投資論壇記者會上表示，疫情下本港創科產業展現強動韌力，香港今年亦於兩個月內產生了3間「獨角獸公司」，當中包括來自數碼港的Animoca Brands，亦反映投資者對本港初創充滿信心。

任指出，隨着內地十四五規劃(第14個五年計劃)中，明確支持香港建設國際創新科技中心，加上大灣區的蓬勃發展，相信香港創投氛圍會愈趨熾熱，更多優質初創將吸納更多資金，助香港發展成為創科樞紐。

數碼港投資創業基金至今共批出22項投資項目，涉及投資金額達2.08億美元(約16.22億港元)。數碼港亦會在下月2日至3日舉行創業投資論壇，數碼港首席公眾使命官陳思源指出，希望論壇能匯聚投資者社群，並促進行業交流，及促成創投連繫及增加初創曝光率。

近年本港不少初創銳意發展虛擬貨幣相關領域，對於會否擔心引起相關監管風險時，仼景信表示，所有初創均有風險，不覺得相關領域的風險特別高。他指出，現時初創大多集中在ArtTech(藝術科技)、NFT(Non-fungible Tokens，不可代替代幣)，亦較虛擬貨幣容易理解及明白，相信能更容易吸引投資者。