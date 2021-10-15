OneDegree將推數碼資產相關保障計劃

數碼港邀請兩名本港初創企業代分享經營心得，當中虛擬保險公司OneDegree創辦人兼行政總裁郭彥麟指出，疫情下推動對保障的需求，今年該公司的保障額已達數十億元，預期明年將升至以百億元計；並預告將於今年內推出數碼資產相關保障計劃。

他引述調查指，現時大多數客戶不希望收到推銷，但冀隨時獲得服務；同時，虛擬保險公司客戶獲取成本僅是傳統保險公司的十分之一，故認為虛擬保險公司有重大優勢。

面對傳統保險公司數碼化轉型，郭彥麟表示樂見行業百花齊放，亦指出該企除零售客戶外，亦有企業對企業(B2B)的業務，有保險公司購買後台服務軟件。

他預告未來一兩個月，該企將推出數碼資產相關保障計劃，郭氏指，目前該領域仍未有相關保障，冀該計劃能做到類似銀行業界的「百分百存款保障」。

出席同一場合的本地共享房屋出租平台Dash Living創辦人兼行政總裁李灝庭亦指出，所有人都渴望以較低的成本獲得更優質的居住環境，認為該企於全球不同城市均有機會。

面對過往本港有不少推行「共享服務」的公司失敗收場，李灝庭認為成本控制是關鍵；他以該公司為例，指現時已轉型為平台服務，以配對業主和租客，能有效減輕成本。