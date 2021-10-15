耐人尋味！北韓圓逆市升值　或進一步損害經濟

北韓經濟去年出現了二十多年來的最劇烈下滑，當地貨幣理應貶值。然而，根據非官方估計，北韓圓兌美元匯價繼去年上升15%後，今年再漲25%，原因耐人尋味。

北韓目前仍受到了史上最嚴厲的國際制裁，國內又發生嚴重洪澇災害，加上新冠肺炎導致大部分貿易中斷，經濟顯著衰退，人民亦面臨十多年來的最嚴重的食品短缺危機。不過北韓圓兌美元匯價去年至今持續急升，背後原因眾說紛紜。有人認為是關閉邊境後扼殺了外幣需求；有說該孤立國家開始打擊外幣使用。

首爾大學經濟學教授Kim Byung-yeon表示，當一個國家面臨困境時，本幣通常會貶值，但北韓的情況卻相反，不排除政府試圖通過刺激北韓圓來支持經濟。但繼續這樣做，可能最終會進一步損害實體經濟。

日本的Asia Press International和總部在首爾的Daily NK兩家媒體公司，它們追蹤北韓圓的黑市價，約為1美元兌5,200北韓圓。而北韓的官方匯率過去十年一直穩定在1美元兌100北韓圓左右。兩家媒體指出，在北韓經營私人貨幣交易所是非法的，因此兩媒體利用在北韓內部的秘密人際網絡來編制它們的匯率。

根據Daily NK，北韓圓匯率自2013年初以來本基本穩定在1美元兌8,000北韓圓左右，但北韓圓去年開始上漲，並於8月份達到了1美元兌4,723北韓圓的月均水平，為2012年6月以來的高位。