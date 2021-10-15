銀紙唔值錢！通脹升溫　華爾街基金「100%沽空」全球貨幣

外國傳媒報道，華爾街追逐趨勢的量化基金大舉沽空全球貨幣市場之時，通脹擔憂也助力這些基金正拿下2014年以來最佳表現。換言之，大型基金已對賭「銀紙唔值錢」！

據野村控股估算，伴隨美債孳息率上升、通脹壓力升溫，規模達3,400億美元的大宗商品交易顧問(CTA)當前「100%沽空」從美元到英鎊等各樣資產。

根據Dynamic Beta Investments，這些系統性投資者還在對整個美債孳息率曲線大舉建立淡倉。該公司管理着一個類似CTA的ETF，稱這種敞口在10年期美國國債中尤為強烈。

現在的問題是，十年多來最切實的通脹威脅之後，究竟是否會給這些淡倉帶來回報。

Candriam的量化多資產策略主管Steeve Brument說：「市場需要時間來充分消化鷹派預期，由於吸收新信息需要時間，市場趨勢也就隨之而生，利率市場從而有了機會。」Candriam是紐約人壽投資管理旗下公司，管理着一隻趨勢基金。

事實上，美國周三公布，9月通脹創下2008年以來最大按年漲幅，長期美債應聲上漲，孳息率曲線趨平，表明投資者在加息將會提前的預期下，已開始消化經濟增長將會放緩的可能。

隨着美國國債過去7周下跌，大宗商品勢將創下1979年以來最佳年度表現，過去一個月美元兌其他貨幣(3大貨幣除外)悉數上漲，CTA由此看到許多應對通脹焦慮的機會。

除了美債，據野村估算，CTA還在沽空從歐洲、日本到英國和澳洲的債券，因為除聯儲局外，其他央行也開始釋放縮減抗疫刺激措施的意圖。

法國興業銀行的一項CTA指數2021年已上漲8.8%，有望創下7年來最佳表現。簡而言之，「銀紙唔值錢」是不爭事實。