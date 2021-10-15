日圓持續走弱　財務大臣指將密切關注匯率穩定

日本財務大臣鈴木俊一周五(15日)表示，貨幣穩定非常重要，日本政府將密切關注日圓近期下跌對經濟的影響。分析師則指出，這一說法不代表政府有意進場買入以助日圓止跌。

在鈴木發表評論之前，美元兌日圓升至近3年高點113.885，部分原因是預期通脹風險，可能促使美國聯準會比預期更早升息。鈴木俊一表示，日圓疲軟推高了一些公司和消費者的進口成本，但就有利出口商。

由於全球大宗商品價格上漲和日圓疲軟提高了進口成本，對日本企業利潤率構成壓力，並增加了消費者物價意外上漲的風險，日本9月的批發通脹率達到13年新高。

瑞穗證券首席外匯策略師Masafumi Yamamoto 表示，日本財長的言論令人有些意外，因為這聽來像是他擔心日圓疲軟。但他可能想傳達一個訊息，即日圓走弱不能讓一切變好，因此他想在選前對面臨更高進口成本的消費者表示同情。Yamamoto又指出，市場上並不預期，日本政府現階段會購進日圓，以應對匯率走弱。

日本經濟大臣山際大志郎表示，毫無疑問日圓走弱會衝擊經濟，因為日本缺少資源，這推高了能源成本，但他指自己的身份不適合談論匯率，故拒絕作進一步說明。