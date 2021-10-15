美國首次批電子煙PMTA　中金指門檻提高利好思摩爾

券商中金發表的研究報告指出，10月13日美國FDA宣布已授權英美煙草旗下雷諾煙草的「Vuse Solo」系列三款封閉式電子煙產品，其中包含一款煙桿產品與兩款尼古丁含量為4.8%的傳統煙草口味的煙彈產品，可在美國市場合法銷售。該行認為，此舉意味FDA對霧化電子煙產品首次批准了Premarket Tobacco Product Applications(PMTA)，對電子煙行業具有里程碑意義。

該行表示，此次意味FDA對霧化電子煙產品的官方認可，對全球電子煙的發展及監管態度，有望起到積極的風向標作用。

FDA此次批准「Vuse Solo」的三款電子煙產品可在美國市場合法銷售，是FDA對電子煙產品首次給予的PMTA批准，一定程度上代表了 FDA對霧化電子煙的官方認可；又認為這對其他國家的電子煙監管態度，以及消費者對電子煙產品的信心，有望起到積極參考作用。