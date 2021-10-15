人行10月再度等額續做MLF　暫未加大寬鬆

儘管房地產放緩、缺電限產等近期加重經濟成長擔憂，中國人民銀行暫沒加注寬鬆的迹象，已連續第二個月等額續作中期借貸便利(MLF)並維持利率穩定。

人行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日開展了5,000億元一年期MLF操作，利率持穩於2.95%；本月有5000億MLF到期。人行同時開展100億元7天期逆回購操作。外媒本周稍早的調查顯示，多數受訪機構認為中國央行將等額續做10月到期的MLF且維持利率不變。

在能源和生產資料價格大幅上漲影響，9月PPI同比增速10.7%創下26年來最高；信貸信貸增速則放緩，房地產市場疲軟與恒大危機構成壓力。人行行長易綱本周稱，通膨總體溫和，穩健的貨幣政策將靈活精準、合理適度，支持經濟高質量發展。

外媒引述德國商業銀行高級經濟學家周浩稱，MLF繼續全額續做是央行保持貨幣政策穩定的信號，可能打壓短期內會再次降準的猜測。儘管經濟承壓迹象增多會使得人行貨幣政策邊際趨於寬鬆，但工具選擇也很重要。他又認為，年內再降準的可能性很小，不過不排除銀行加大讓利、本月1年期LPR利率出現下降的可能。