晶片短缺且工作天數少　南韓9月汽車出口急挫逾20%

據南韓產業通商資源部公布的最新數據顯示，在全球車用晶片供應短缺和工作天數的減少，該國9月汽車出口下跌逾20%，結束連續8個月的升勢。

數據顯示，南韓今年9月份汽車出口量為15.1689萬輛，較去年同期大跌20.7%，出口額也較去年同期下跌6.1%至35.6億美元。

報告指出，持續的全球晶片短缺，加上中秋假期導致工作天數減少，似乎導致了出口和產量減少。南韓在9月中旬有一個為期5天的南韓秋夕節。

不過，受惠於綠能汽車的風潮，9月份南韓環保汽車的需求強勁，出口量創下歷史新高，共出口了3.4823萬輛環保汽車，按年增31.3%；出口額按年增46.8%至10.4億美元，首次突破10億美元大關。

此外，南韓9月電動車出口按年增12.4%至1.3889萬輛，插電式混合動力車型的出口更增長了1倍多至3,982輛。出口市場方面，南韓9月對北美的汽車出口額下跌30.4%至13.3億美元，而對歐盟和東歐的出口分別大增41.8%和18.6%，至7.9億美元和4.49億美元。

品牌方面，南韓領先的汽車製造商現代汽車(Hyundai Motor)出口下跌11.8%，現代較小的子公司起亞(Kia Motors)出口量也下跌19.2%。雷諾三星(Renault Samsung Motors) 汽車出口量在此期間大增7倍以上，主要是受惠於XM3 SUV車款在全球市場中的強勁銷售。