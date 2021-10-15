財匯局調查中國恒大財務報表

就當局質疑恒大帳目有否遵守「適用財務匯報準則」，以及其核數師羅兵咸永道有否就此遵從該準則。羅兵咸永道表示，不便評論客戶事宜。

該局周五(15日)在一份聲明指出，基於中國恒大於去年底及今年6月底的財務狀況，及關於其流動性風險和緩解措施的披露，財匯局認為有理由就中國恒大去年度帳目及今年中期帳目的持續經營評估，以及這些財務報表中有關流動性風險及採納持續經營會計基礎的披露，是否遵從適用的財務匯報準則展開查訊。

此外，就羅兵咸永道對2020年年度帳目持續經營評估的審計工作，以及核數師報告是否遵從適用的審計準則展開調查。

恒大在今年中期業績自揭出現延遲支付供貨商及工程款，連累部分項目停工。財務匯報局表示，恒大在今年中期帳目確定將採取的其他緩解措施來解決面臨的流動性問題，惟「作出模棱兩可的聲明」，表示如果緩解措施得到有效實施，在2021年中期帳目中採用持續經營基礎是適當的，但如果不能有效實施，則採用持續經營基礎編制2021年中期帳目將是不適當。

財務匯報局表示，恒大未能就是否存在持續經營的重大不確定性，或董事採納持續經營基礎的判斷是否適當等作出明確聲明。

至於恒大去年帳目方面，該局表示中國恒大所報告的現金及現金等價物為1,590億元(人民幣‧下同)，但未涵蓋其流動負債15,070億元；於2022年到期的借款達1,670億元；及在2020年年度帳目中，沒有就實施緩解計劃的影響之前或之後是否會出現持續經營的重大不確定性作出明確聲明。同時，羅兵咸永道在其關於2020年年度帳目的核數師報告中發表了無保留意見，但並沒有提及持續經營的重大不確定性。

聲明指出，該局透過監察市場活動，在恒大去年、今年上半年帳目，以及羅兵咸永道去年度度審計的核數師報告中，發現該集團在有關持續經營匯報的充分性方面存在問題。亦接獲一宗與2020年年度帳目及2020年年度審計相關事項的公眾投訴。

該局表示，當一家公司無法持續經營時，以持續經營會計基礎編制的財務報表可能無法向投資者提供有用的信息，而公司亦不得以此為基礎編制財務報表。在編制財務報表時，管理層必須判斷公司是否打算或別無選擇，停止交易或進入清盤程序。

而該局在必要情況下，公布展開查訊及調查，以保障股東及投資大眾的利益，從而維持公眾對金融市場及獨立核數師監管的信心。