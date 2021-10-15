道期漲逾百點 比特幣曾升穿6萬美元
2021年10月15日 16:15
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美匯指數報93.9；港匯見7.7796；離岸人民幣(CNH)報6.4246；美元兌日圓報114.13；歐元企1.1614，英鎊處1.3725。金價報1,787美元。布油報85.09美元，紐油報82.28美元。比特幣曾升穿6萬美元水平。道指期貨升111點。
●市後關注點
-20:30 美國9月零售銷售（按月）
-22:00 美國8月商業庫存（按月）
-22:00 美國10月密歇根大學消費者信心指數
●港股經過「風假」及重陽節兩日休市，恒生指數周五(15日)收升368點或1.4%，報25,330點。大型科網股中，騰訊及美團各漲2.5%及4.3%撐市。主板成交約1,796億港元。https://bit.ly/3mXzKa8
-內地鼓勵企業舉辦職業教育，相關股份炒上。
-和譽首日掛牌潛水0.4%，每手帳蝕120元。
●歐股早段全線向上，銀行股領漲，滙豐控股英股上漲1.5%；巴克萊銀行升1.2%。https://bit.ly/2YU9Dss
●滬綜指收升14點，外資淨買入26.93億元。https://bit.ly/3mOUHUo
●中國經濟：
-潘功勝：為人才提供優質金融環境，助上海金融科技中心建設。
-工信部：近百款APP未按時完成整改。
-發改委印發指導意見，內地共同推進兒童友好城市建設。
-15萬隻生豬冇人劏，英擬引入800名外國屠夫助解困。
-商務部：今年首三季二手車交易量大增。
●晶片短缺且工作天數少，南韓9月汽車出口急挫逾20%。
●通脹殺埋身！供應商警告廉價食品時代告終...
●能源危機升溫！天然氣價格年內飆升近6倍。
●醜聞續發酵！耶倫：IMF及世銀恐失去外界信任。
●搜狗正式併入騰訊，王小川卸任CEO後有新動向？
●鐵礦商力拓下調出貨量預期，原因係...
●拜登簽署提高美國債務上限法案。
●美國首次批電子煙PMTA，中金指門檻提高利好思摩爾。
●二手樓價指數再跌0.94%，連續3周向下。
●中銀香港推iGTB API服務。