大埔超級城上季人流1800萬　按年升約兩成

新鴻基地產代理執行董事馮秀炎表示，旗下大埔超級城今年第三季人流達1,800萬人次，按年升約兩成，當中以珠寶金飾升幅最為顯著，漲幅按年增長達五成，平均每方呎營業額約5,000港元 ，其次為中式食肆，升幅亦逾四成，平均每方呎達約600元。至於時裝漲幅都逾三成，每方呎約800元。她又指，該商場首間戲院嘉禾大埔今日(15日)開幕，為區內相隔20年再有戲院進駐。

整個戲院改造項目投資近1億元，面積15,000方呎，設有4個影廳，提供400個座位，馮指，隨着戲院正式開業，疫情持續穩定受控，加上第2期消費券令消費氣氛保持理想，本月商場送出多項優惠配合，並加推白石角科學園免費穿梭巴士服務，擴大服務客群。

她續稱，現時該商場租戶比例，餐飲及生活百貨類別同佔三成，時裝及配飾，以及娛樂影音，則同佔約一成半，其餘化妝護理佔約一成。預計戲院試業後，商場整體人流及生意可望升10%至20%，8月份新地旗下15商場表現優於大市逾10%，聖誕等大型節慶即將來臨，預計今年第四季商場人流生意表現會更理想。大埔超級城亦貼市優化租戶組合，提升自家競爭力，今年引入40個全新品牌，涉及樓面面積10萬方呎，兩成為首度進駐新界東北，深受年輕家庭喜愛。