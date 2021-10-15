銀行公會今年工作重點為人民幣國際化、數碼發展等

香港銀行公會剛舉行例會，發言人表示，香港銀行公會歡迎行政長官上周公布《施政報告》提到多項鞏固香港國際金融中心的措施，相信能夠進一步提升香港的國際競爭力。今年銀行公會的工作重點包括人民幣國際化、數碼發展、應對氣候變化，以及培訓人才方面。

‧ 人民幣國際化

銀行公會的人民幣服務專責小組近日舉辦工作坊，就互聯互通、提升香港離岸人民幣中心地位，以及境外人民幣流動性方面，與業界交流，並討論如何透過粵港澳大灣區，進一步推動人民幣國際化。

‧ 數碼發展

《施政報告》提到政府將與內地積極研究建立一站式沙盒聯網。銀行公會相信，措施有助鼓勵銀行業界與科技公司合作，攜手推動金融創新。此外，銀行公會剛於本周結束第三階段開放應用程式介面(開放API)技術標準的諮詢工作，技術標準將涵蓋客戶認證、客戶體驗、數據、技術、資訊保安等。銀行公會支持以循序漸進的方式引入開放API，除了鼓勵金融創新，而且讓其他行業與銀行有充份空間完善技術及管治等配套，漸漸累積經驗。

‧ 應對氣候變化

《施政報告》首次提出2050年前達至碳中和的發展藍圖。銀行公會相信，必須引入更具可持續性的經濟模式，以應對氣候變化的挑戰，而在這個過程中，銀行業界為各項目提供融資方案及相關服務。

《香港氣候行動藍圖2050》涉及多個行業和範疇，屆時將產生更多對綠色金融產品的需求。

銀行公會今年初成立可持續金融的專責小組，推動銀行業界在綠色金融、低碳經濟、可持續發展等方面的發展。銀行公會會繼續與各持分者保持溝通，透過擴大產品和服務類型、吸引更多投資者等方面，鞏固香港作為區域綠色金融樞紐的地位。

‧ 培訓人才

銀行公會歡迎政府將「環境、社會及管治相關財經專才」和「資產管理合規專才」加入「香港人才清單」。事實上，這兩個專業範疇都是香港國際金融中心的重要支柱。

銀行公會相信，推動金融中心發展，必須配合足夠和合適的人才，因此，公會一直與業界討論，旨在豐富香港的人才庫，以及協助銀行從業員發展新技能，滿足市場發展的需要。