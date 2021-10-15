雷添良再度委任為證監會主席　任期3年

港府根據《證券及期貨條例》(第571章)再度委任雷添良出任香港證監會主席，任期3年，由2021年10月20日至2024年10月19日。證監會歡迎有關委任。

雷添良表示，香港及其監管機構不論在持續加強內地與香港金融市場的互聯互通，還是在鞏固香港作為離岸人民幣中心的地位，以至將香港發展成綠色金融樞紐方面，均擔當著重要角色。在新任期裏，他將繼續帶領證監會迎接各種新挑戰和機遇，並繼續維持和推動市場公正、有效率和有序地運作。

證監會行政總裁歐達禮(Ashley Alder)指，衷心感謝雷添良在過去三年來的支持和指導，令證監會得以達致其維護市場質素和保障投資者的核心目標，期待在雷氏的新任期內繼續與他合作。

政府同時委任立信德豪非審計部董事總經理江智蛟，及金融糾紛調解中心主席葉禮德出任非執行董事，任期2年，由2021年11月15日起生效，證監會對此歡迎。

財政司司長陳茂波公布此新任命時表示，江氏及葉氏除了分別在會計及法律界富有經驗外，在公共服務方面亦經驗豐富，有信心他們將為證監會的工作作出寶貴貢獻。同時感謝即將卸任的非執行董事黃嘉純及已卸任的陳錦榮，他們提出的寶貴意見有助證監會着重於市場質素，提升作為監管機構的角色，期望他們日後繼續支持香港金融服務業的進一步發展。

雷添良認為，江氏及葉氏的豐富經驗和專業知識，能為該會帶來裨益，亦在此感謝黃嘉純及陳錦榮於在任期間對證監會董事局的貢獻和支持。

除主席外，證監會現時有七名非執行董事，他們分別為陳瑞娟、鄭維新、杜淦堃、黃嘉純、林振宇、羅家駿及黃奕鑑。黃嘉純的任期將於2021年11月14日屆滿。