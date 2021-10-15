內地列19家系統重要性銀行　附加資本要求

中國人民銀行、中銀保監正式發布《系統重要性銀行附加監管規定（試行）》，從附加資本、槓桿率、大額風險暴露、公司治理、信息披露和數據報送等方面，對系統重要性銀行提出監管要求，將於12月1日起實施。

同時，當局評估認定了19家國內系統重要性銀行，包括6家國有商業銀行、9家股份制商業銀行和4家城市商業銀行。按系統重要性得分從低到高分為五組，分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求，附加槓桿率為附加資本的50%，分別為0.125%、0.25%、0.375%、0.5%和0.75%。

第一組8家，包括平安銀行、中國光大銀行、華夏銀行、廣發銀行、寧波銀行、上海銀行、江蘇銀行、北京銀行；第二組4家，包括浦發銀行、中信銀行、中國民生銀行、中國郵政儲蓄銀行；第三組3家，包括交通銀行、招商銀行、興業銀行；第四組4家，包括中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行；第五組暫無銀行進入。

據《附加監管規定》，系統重要性銀行的附加資本要求在0.25%到1%之間，監管力度符合市場預期。入選的系統重要性銀行均滿足附加資本要求，無需立即補充資本，不會影響信貸供給能力。同時，新規對系統重要性銀行的資本管理能力提出了更高要求，要求建立資本內在約束機制，提高資本內生積累能力，切實發揮資本對業務發展的指導和約束作用。