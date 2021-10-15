【Just Do It?】Nike高層米勒曾誤入歧途 仲曾經…

Nike招聘網站，寫住「成為最好的你」

國際體育品牌Nike嘅高層、著名籃球品牌Jordan總裁、前NBA拓荒者隊總裁，呢啲咁光鮮亮麗嘅身份背後，米勒(Larry Miller)原來內心一直埋藏住一個大秘密，連佢老友米高佐敦都唔知。

話說米勒已經年屆72歲，就喺佢最近接受媒體訪問時自爆，話佢50年幾前，仲係年少氣盛嘅時候曾經誤入歧途加入幫派，仲射殺過1個年僅18歲嘅青年。

佢話自己生長喺一個安穩家庭，但由13歲開始行歪路，當時佢加入咗西費城幫派Cedar Avenue，直到1965年9月30日，佢為咗報復幫派同夥被殺，嚮一場幫派仇殺之中衝動殺咗人。

佢後來因各種罪行而多次被捕，最終被關押在少年拘留所同監獄入面，一直到30歲。

不過，絲絲講得嘅就一定係勵志故事啦。米勒被關押期間日日「洗衫夾麵」，仲讀返書添。到放監嘅時候，他已經揸住天普大學(Temple University)嘅會計學位。

原本他有機會去著名會計樓打工，但當佢講到自己有前科時，呢份工作就「返屋企等通知」了，當時佢發誓要保守呢個秘密。

之後，大企業金寶湯請咗佢(因為面試時淨係問佢5年內有冇犯事，但佢5年內應該都應該踎緊監)，於是乎米勒開展咗商業之路。米1997年成為Nike籃球品牌副總裁，1999年成為Jordan總裁，2006年成為NBA拓荒者隊總裁，2012年再度執掌Jordan。

Nike知道咗件事之後竟然都相當支持米勒。米勒本人亦都覺得講出嚟一身鬆晒，唔使再發噩夢同偏頭痛。

計本大絲話齋，社會應該放低成見，接納同畀機會一啲犯過錯嘅更生人士，等佢哋可以貢獻社會。