內地空置住宅料多逾1億伙　為樓市增添壓力？

外媒報道，恒大危機前，市場已估計內地有數千萬個空置房屋單位，往後幾年只會變得更嚴重。Capital Economics首席亞洲經濟學家Mark Williams估算，中國仍有約3,000萬個未售出的房屋，足可容納8,000萬人，幾乎是德國全部人口。

Capital Economics同時估計，約1億個住宅交易可能已被購買，但尚未入住，可容納約2.6億人，有人甚至稱之為鬼城。

房地產及相關行業佔中國經濟GDP比重高達30%，多年備受批評，質疑以此作為增長引擎是否定時炸彈，且許多地產商背負巨額債務。最近報告指，今年上半年有12家中國房企拖欠債券付款，總額約192億元人民幣。

8月份，內地以銷售面積衡量的樓市銷售按年下跌18%。新現樓價格按年僅升3.5%，是自2020年6月中反彈以來的最小升幅。經濟學家表示，中國9成的新現樓在完工前就已售出，意味着建築商的任何營運挫折，都可能影響買家權益。

Capital Economics資深中國經濟學家Julian Evans-Pritchard表示，並非所有公司都陷入困境，雖然部分業者仍在苦苦掙扎，惟多數地產商並未處於違約邊緣，財務狀況都比恒大好得多，應該可以撐過借貸成本暫時飆升的情況。