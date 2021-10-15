保監局：上半年錄738宗保險投訴　佔最多係乜？

保險業監管局(下稱保監局)周五(15日)出版最新一期的《監管通訊》，上半年合共接獲738宗投訴，按年減少5.14%，其中與「操守」有關的投訴最多，佔三成，其次為業務或營運佔21%，理賠投訴佔18%。

保監局在通訊中特別提及近幾月接獲多宗「孤兒保單」的投訴，即原有保險代理離職後，令保單服務無法維持，範圍涵蓋服務與運作問題，甚至涉及嚴重不當行為。當中包括新代理從未與保單持有人聯絡、保險公司在委派新代理人期間產生混亂、未有妥當地通知保單持有人其代理從公司離職等。

其中一宗更涉及冒充保險公司職員，一名保險代理與其人壽保險公司終止了代理合約，惟該已終止代理關係的保險代理人繼續冒充為該保險公司的代理人，向他的前客戶收取保費，而未有將款項交予該保險公司。此事最終持續了數月，直至新指派的服務代理人與保單持有人聯絡時才揭發真相。

保監局指出，保險公司，尤其是訂立長期保險保單的人壽保險公司，於負責安排保單的保險代理人從保險公司離職時，必須盡力確保孤兒保單繼續得到妥善服務，強調保險公司及其管理中介人的職能的管控要員，必須設立適當的管控及流程來處理此事宜，例如迅速地指派新的保險代理人提供保單服務。

保監局建議，保險公司應確保其代理的酬金架構，能夠適當地鼓勵新的服務代理人根據保險公司的規定處理及為孤兒保單提供服務，亦應監督及追蹤孤兒保單的分配情況及對該等保單的服務，並處理可能由指派過程產生的潛在問題。