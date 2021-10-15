評級機構響警 奧園及當代置業被降級
2021年10月15日 20:54
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（中新社圖片）
內房債務危機持續發酵，評級機構輪流下調內房股信貸評級。標普周五以槓桿增加及流動性收緊為由，把中國奧園(03883)的長期發行人信貸評級，由「B+」降至「B」，展望負面。
標普表示，由於收入增長轉弱加上毛利率承壓，奧園未來12個月的去槓桿步伐將會放緩；市況轉差對該企的流動性構成壓力。標普同時把奧園仍未償還的高級無抵押票據之評級亦由「B」下調至「B-」。
奧園周五發聲明，已進一步在場內購回本金總額為300萬美元的優先票據，包括明年1月到期的4.2%優先票據、明年1月到期的8.5%優先票據；及明年9月到期5.375%優先票據。管理層稱，奧園今年至今已購回本金總額1,500萬美元債。同時，已悉數贖回2021年內到期的境內公司債， 明年亦無境內公司債到期；今年內到期的境外美元債已悉數贖回，至於明年1月到期5億美元債已完成再融資。
該企表示，將一如既往堅守企業信用，按時償還債務，繼續優化各項信貸指標，並積極通過促銷售、抓回款等措施加快資金回籠，確保現金流安全，推動高質量、可持續發展。
同日惠譽把當代置業(01107)的長期外幣和本幣發行人違約評級，從「B」劈至「C」；另把該企的高級無抵押評級，及其未償付債券的評級，同步下調至「C」。
之前當代置業擬就本月25日到期、星交所掛牌的一筆本金2.5億美元、票息12.85厘的票據，尋求贖回票據35%之後，把其餘本金的還債「死線」押後至明年1月25日，以避免任何潛在違約。惠譽指這將構成「不良債務交換」。一旦要約成功，當代置業評級將降至「限制性違約(RD)」。