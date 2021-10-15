樓價持續回軟！海逸豪園較4月份同類單位跌價近百萬

代理一份數據反映樓價持續回軟，個別屋苑更出現跌價現象，其中紅磡海逸豪園高層套三房以1,648萬元售出，較4月份同類型單位成交低價近100萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌南豐新邨10月暫錄得4宗成交，平均實用呎價約18,335元，屋苑10座中層F室，實用面積約391方呎，兩房間隔，以698.8萬元易手，呎價約17,872元。

●北角維港頌6座高層D室，實用面積約565方呎，兩房間隔，享全煙花海景，叫價約2,250萬元，累減450萬元，以1,800萬元易手，呎價約31,858元。

●北角形品中層A室，實用面積約376方呎，一房間隔，獲區外首置客以770萬元承接，呎價約20,479元。原業主於2011年10月以490萬元購入單位自住，持貨10年帳面獲利280萬元。

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九龍區

●大角咀港灣豪庭3座高層E室，實用面積約344方呎，兩房改作一房間隔，今年8月開價780萬元，最終減至750萬元成交，呎價21,802元。原業主於2017年8月以618萬元入市，持貨4年多帳面獲利132萬元，升值21.4%。

●紅磡黃埔花園2期15座高層D室，實用面積約389方呎，兩房間隔，成交價733萬元，呎價約18,843元。原業主於2018年1月以707萬元買入上址，持貨滿3年帳面獲利26萬元。

●紅磡海逸豪園17座高層E室，實用面積約870方呎，套三房間隔，以1,648萬元售出，呎價約18,943元。資料顯示，該座另一個高層同室單位，今年4月以約1,741萬元成交，相比下最新個案做價低近100萬元。

●長沙灣宇晴軒2座中層B室，實用面積約441方呎，兩房間隔，叫價約890萬元，放盤約1個月，減價至860萬元售出，呎價約19,501元。新買家為首置客，睇樓2次後決定入市。

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新界區

●馬鞍山銀湖‧天峰6座中層B室，實用面積約1,856方呎，四房連雙套房間隔，連車位以3,150萬元易手，呎價約16,972元。原業主於2009年以1,875萬元購入單位，持貨12年帳面獲利約1,275萬元，升值約68%。

●沙田第一城本月暫錄5宗成交，屋苑50座中層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，以550萬元易手，呎價約18,092元。

●大埔嵐山9座高層C室，實用面積約849方呎，三房間隔，原開價960萬元，放盤4個月減價50萬元，以910萬元成交，呎價約10,718元。原業主於2014年8月購入上址，作價701萬元，單位至今升值約30%。

●粉嶺帝庭軒本月至今暫錄約2宗成交，屋苑1座中層C室，實用面積約607方呎，套三房間隔，議價後以815萬元獲承接，呎價13,427元。

●東涌映灣園8座低層A室，實用面積約891方呎，三房連套房間隔，今年7月以1,150萬元放盤，累減至1,050萬元沽出，呎價約11,785元。原業主於2018年8月以950萬元買入單位，持貨3年轉售帳面獲利100萬元。