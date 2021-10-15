一手市場持續火熱 周末有近550伙推售
2021年10月15日 21:29
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一手市場持續火熱，本周末將有近550伙單位推售，大部分單位來自焦點鐵路盤中洲置業的沙田星凱‧堤岸，該盤以價單推售536伙。另有大型新盤項目部署登場，九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園繼續進行軟銷，計劃本月內推售。
●海茵莊園或下周上載樓書 正準備示範單位
大型新盤項目部署登場。九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園周五(15日)繼續進行軟銷。九龍建業(市務及銷售部)高級銷售經理陳淑芳指，項目主打開放式及一房戶，料為日出康城一帶提供開放式單位的新盤，有機會最快下周上載樓書及計劃本月內推售，現正準備4個示範單位，涵蓋所有戶型，當中包括兩個經改動示範單位，分別為開放式及一房戶，另外兩個則為無改動示範單位。九龍建業(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏指，暫未決定項目的特色戶的銷售方式。
該盤由兩座樓高38層的大樓組成，共提供1,556伙，預計關鍵日期為2022年4月30日。
美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，今年首9個月全港新盤銷售量錄約12,835伙，較去年同期的9,753伙，大幅增加31.6%。施政報告後市場入市信心提升，而近日多個貨尾新盤承接力已見不俗，加上新界區全新大盤收票反應踴躍，反映一手新盤承接力龐大，相信隨着第四季多個焦點大盤登場，睇好全年一手銷售量可望達約1.8萬伙水平，勢按年顯著上升。美聯物業住宅部營運總監張子存表示，該盤主打細戶型，料吸引不少區內外準買家捧場。
中原地產亦於將軍澳商場The LOHAS增設舖位開拓區內客源。中原譚桂貞表示，該盤近日接獲不少查詢，市場反應甚佳。該集團將加強網絡攻勢，委任旗下4名主管作為「海茵莊園大使」，親身拍攝多條短片作網上宣傳。
●香島道50 Island Road 4座洋房9.6億元內部轉讓
據一手銷售資訊網資料，壽臣山50 Island Road項目4座洋房以9.6億元售出，並列明為內部轉讓，上述4幢洋房分別為2號、3號、5號及6號洋房，每戶連車位成交價由2.2億至逾2.6億元。全部買方為賣方關連人士，成交金額已於同日成交時付清。
●21 BORRETT ROAD 4房戶1.72億元招標沽出
豪宅市場續錄大額成交，據一手銷售資訊網資料，長實集團(01113)旗下港島半山21 BORRETT ROAD第1期，剛售出6及7號的19樓6號單位，實用面積2,169方呎，四房連兩套房間，連兩個車位以1.72億港元成交，呎價約79,299元。
●石硤尾緹山洋房1.65億沽 呎價近5.8萬元
豪宅新盤承接力轉強。據一手銷售資訊網資料，嘉里建設（00683）旗下石硤尾緹山，新近售出洋房1號，實用面積2,846方呎，連1,053方呎花園及941方呎天台。上述洋房以1.65億港元招標售出，呎價約57,976元。該洋房買家享提早佔用優惠，並採用365日成交期。
●沙田瓏珀山招標連沽2伙 本月套現約9877萬元
新盤市場銷情向好。新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山，最新以招標形式沽出2伙三房單位。據一手銷售資訊網資料，售出的單位為Queen Tower 1的21樓C室，實用面積1,218方呎，成交價2,476.1萬港元，呎價約20,329元。另一伙為Queen Tower 1的7樓C室，實用面積同為1,218方呎，成交價約2,457.94萬港元，呎價約20,180元。該盤本月累售4伙，套現約9,877萬港元。
●維港滙項目單日售出2伙 套現2158萬元
臨海新盤有價有市。由會德豐地產及信和置業(00083)等5大發展商合作的西南九龍維港滙項目周五(15日)錄得2宗成交，套現2,158.51萬元。其中維港滙I沽出1伙，為第5座3樓A室，兩房間隔，實用面積522方呎，以1,312.79萬元售出，呎價約25,149元。至於維港滙III亦售出一房戶，為第1B座10樓D單位，實用面積331方呎，成交價845.72萬元，呎價約25,550元。
●洪水橋尚築開放式戶售385萬元
長實集團(01113)的元朗洪水橋#LYOS推售在即，而同區的項目則錄得一手成交。據成交記錄冊資料，百利保（00617）洪水橋尚築，新近售出的3樓8室，實用面積243方呎，開放式間隔，以384.92萬港元成交，呎價約15,840元。資料顯示，該單位曾於2015年以310.59萬港元沽出，惟其後交易告吹。而現時新買家採用新修訂價單，享有「北部都會區」優惠和「港深西部鐵路」優惠。