一手市場持續火熱　周末有近550伙推售

●海茵莊園或下周上載樓書 正準備示範單位

該盤由兩座樓高38層的大樓組成，共提供1,556伙，預計關鍵日期為2022年4月30日。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，今年首9個月全港新盤銷售量錄約12,835伙，較去年同期的9,753伙，大幅增加31.6%。施政報告後市場入市信心提升，而近日多個貨尾新盤承接力已見不俗，加上新界區全新大盤收票反應踴躍，反映一手新盤承接力龐大，相信隨着第四季多個焦點大盤登場，睇好全年一手銷售量可望達約1.8萬伙水平，勢按年顯著上升。美聯物業住宅部營運總監張子存表示，該盤主打細戶型，料吸引不少區內外準買家捧場。

中原地產亦於將軍澳商場The LOHAS增設舖位開拓區內客源。中原譚桂貞表示，該盤近日接獲不少查詢，市場反應甚佳。該集團將加強網絡攻勢，委任旗下4名主管作為「海茵莊園大使」，親身拍攝多條短片作網上宣傳。

●香島道50 Island Road 4座洋房9.6億元內部轉讓

據一手銷售資訊網資料，壽臣山50 Island Road項目4座洋房以9.6億元售出，並列明為內部轉讓，上述4幢洋房分別為2號、3號、5號及6號洋房，每戶連車位成交價由2.2億至逾2.6億元。全部買方為賣方關連人士，成交金額已於同日成交時付清。

●21 BORRETT ROAD 4房戶1.72億元招標沽出

●石硤尾緹山洋房1.65億沽 呎價近5.8萬元

豪宅新盤承接力轉強。據一手銷售資訊網資料，嘉里建設（00683）旗下石硤尾緹山，新近售出洋房1號，實用面積2,846方呎，連1,053方呎花園及941方呎天台。上述洋房以1.65億港元招標售出，呎價約57,976元。該洋房買家享提早佔用優惠，並採用365日成交期。

●沙田瓏珀山招標連沽2伙 本月套現約9877萬元

●維港滙項目單日售出2伙 套現2158萬元

●洪水橋尚築開放式戶售385萬元