【儲定彈藥】幣策分歧擴息差　日Yen受壓兌港元跌穿6.8

疫情下港人不能赴日本旅遊，但總會「心思思想返鄉下」，現在或許正是準備入手掃日圓，為他朝通關作準備的時機！跟物價節節上升相反，日圓兌每美元周五進一步跌穿114兌每美元的關口，為2018年11月底之後首次，其後愈跌愈急，一度挫至114.4，乃2018年10月4日之後新低，即創逾3年新低，跌0.7%；而每百日圓兌港元盤中更低見6.797元．再次低於6.8關。

現時市場多數將圓匯受壓，歸因於美國聯儲局距離縮減買債規模的日子愈來愈近，而日本央行卻繼續他們所謂「異次元」的超級寬鬆貨幣政策，日美兩國息差擴大。不過，現時通脹威脅的另一元兇高油價對圓匯下跌亦有相當「貢獻」，事關日本原油依賴進口，油價飆升會令日本貿易盈餘縮窄，而兩者併起來更會令日本企業因為進口成本上漲而受壓。

日本經濟大臣山際志太郎稱，前首相安倍晉三2012年再次拜相後實施的經濟戰略（安倍經濟學）有不足之處，尤其是對提高國民收入方面作用很有限，但他強調2013年政府與央行之間的政策默契，放手讓日央行寬鬆銀行，直至日本通脹回復至2%水平為止，沒有需要改變。

瑞穗銀行首席市場經濟學家唐鎌大輔表示，若日圓匯價疲弱和油價高企持續下去，日本經濟復甦的步伐很可能進一步被拖慢，言下之意乃日央行繼續「放水不能自拔」。綜合市場分析，日圓兌每美元自過去4年多以來在105至115之間徘徊，不排除到了115關（大約每百日圓兌6.78元）這種重要心理關口就有買盤博「見底」，否則一旦失守，下一支持位就是2016年的低位118，每百日圓兌港元將直撲6.6關。

日本財政大臣鈴木俊一表示，穩定的圓匯非常重要，「圓匯有助改善出口，但會推高家庭和一些企業的成本……我們會繼續密切留意外匯市場變動及其對經濟的影響」。對於鈴木這番看起來對圓匯現況感到憂慮的言論，瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文感到意外，不排除日本眾議院月底改選在即，要流露一下同情民間疾苦，市場根本沒有人覺得當局會入場托匯。

另外，據外媒引述日央行一份向私營企業發布的文件，該行將於明年4月開展央行數碼貨幣（CBDC）第二階段的試驗，主力研究一些重要特點，例如是否為每個實體能夠持有的數量設定上限。不過，理事內田真一強調，該行迄今沒有明確決定是否發行CBDC。