中國電荒　外企投降？美商寧付貴價向美供應商採購

面對中國突襲式的限電措施，引爆供應鏈大亂，外資有被「玩殘」之感。外媒引述美商指，中國供應商因限電生產延誤，臨時退款、退訂單，造成營運風險驟增，直言「就算要付更多錢，都會向美國供應商採購貨源」。

報道指出，中國的電力短缺波及全國各地的工廠和產業，考驗着中國世界製造業中心的地位，尤其政策難以預測，沿海城市製造商的電力供應規則竟然可以在1天內改變4次。分析指，中國限電暴露了戰略弱點，那就是中國明明對能源有極大的需求，多年來政府卻對電價嚴格管控，讓產業界和大多數房地產業者推遲了減碳計劃。

儘管中國已緊急鬆綁煤炭生產、允許電價上調，但中國歐盟商會預期，中國電力問題將持續到明年3月，而中國的工廠則可能持續面臨意外的停工風險。

眼前，中國最擔憂還是冬季供電問題，去年12月就曾爆發煤炭短缺、工廠停工，路燈和電梯停用、辦公室供暖受限等。今年中國東北地區已在本周五正式進入冬季供暖季節，華北和中部地區也將於下個月開始供暖，大省份卻只有9到14天的煤炭庫存，北京能否在未來幾個月實現中國所期望的經濟強勁增長，存在疑問。