東方日報B1：恒大遭財匯局查帳　核數師同被質疑

恒大今年自揭面臨流動性危機，更因拖欠供貨商及工程款累部分項目停工。

羅兵咸永道稱不便評論客戶事宜。恒大截稿前未有回應。

恒大今年中期業績自揭面臨流動性危機，更因拖欠供貨商及工程款累部分項目停工。該企雖表明將採取其他緩解措施來解決問題，但稱如緩解措施得到有效實施，在中期財務報表採用持續經營基礎是適當的，否則將是不適當，這番說話被財匯局形容是「模棱兩可」，直言恒大未能就是否存在持續經營的重大不確定性，或董事採納持續經營基礎判斷是否適當等作出明確聲明。

至於恒大去年帳目方面，該局指，恒大報告的現金及現金等價物1,590億元人民幣，但未涵蓋1.5萬億元人民幣的流動負債，亦未就實施緩解計劃的影響之前或之後，是否會出現持續經營重大不確定性作明確聲明。為恒大核數的羅兵咸永道，於核數師報告中發表無保留意見，但無提及持續經營的重大不確定性。

財匯局周五(15日)發表的聲明披露，接獲一宗與恒大去年全年及今年上半年審計相關事項的公眾投訴。同時提醒，當一家公司無法持續經營時，以持續經營會計基礎編制的財務報表可能無法向投資者提供有用的訊息，而公司亦不得以此為基礎編制財務報表；在編製財務報表時，管理層須判斷公司是否打算或別無選擇，停止交易或進入清盤程序。

中國人民銀行金融市場司司長鄒瀾稱，相關部門和地方政府正督促恒大加緊資產處置，加快恢復項目建設，金融部門將做好項目復工金融支持。他批評，恒大近年「經營管理不善，未能據市場形勢變化審慎經營，反而盲目多元化擴張，造成經營和財務指標嚴重惡化，最終爆發風險」，惟恒大問題為個別現象，房地產行業總體健康。

此外，聯交所資料顯示，恒大大股東兼主席許家印上周五透過旗下鑫鑫(BVI)有限公司，向合資格借出人以外的人抵押5億股。以恒大停牌前報2.95元計，該批股份市值14.75億元。

內房債務危機連同本身高壓調控，讓樓市幾陷停滯。惟外媒引述消息指，內地金融監管機構於上月底窗口指導了至小部分大型商業銀行，允許銀行在第四季加快對個人抵押貸款的發放。據報銀行還可向監管機構提交新的個人住房抵押貸款資產支持證券(RMBS)的發行計劃，釋放更多個人按揭貸款額度。

另外，中央表示要「紮實推動共同富裕」，其中一環是「積極穩妥推進房地產稅立法和改革，做好試點工作」。