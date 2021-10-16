瑞信削濠賭股目標價 美高梅中國睇跌17%
2021年10月16日 00:19
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美高梅中國被瑞信評為會「跑輸大市」。
歐資券商瑞信發表的報告表示，內地和澳門的「清零」政策下，將持續為澳門博彩業帶來高度不穩定因素，故重申對澳門賭業審慎的看法，並狠削濠賭股目標價9至45%。其中何超瓊任聯席董事長的美高梅中國(02282)更被評為會「跑輸大市」，目標價降28.1%至4.6元。該股周五(15日)收市報5.54元，逆市跌0.18%，意味較該目標價仍有16.96%的潛在下跌空間。
該行直言，美高梅中國的復甦雖漸進但不穩定，原因是疫情以來澳門博彩業出現了結構性的改變，包括中場博彩業興起，但公司大量貴賓博彩業務卻未能配合這轉變。
至於整個濠賭業，該行坦言自年初起已需求疲弱，且監管漸多，以及出現反覆的邊境管制，雖然經已被下調評級，但該行認為仍有5大因素未完全反映，令行業股份持續不吸引。其一是短期沒有股價催化劑，即使邊境往來回復正常，料賭收只能回復至今年第二季的水平。
其二是收入、盈利、毛利表現呆滯，且有下行風險。這包括賭企有更多的物業落成使用，資產相較成本的比例上升，但同時物業利用率卻下降。賭客的組合由以往貴賓貢獻較多，轉而是優閒與中端賭客抬頭，令到再投資成本上升。
其三是新博彩法的實施帶來不穩定因素，濠賭股未來的派息比率預料最多是盈利的50%。其四是內地消費需求漸趨疲弱。
其五是行業的估值偏高，現價是2023年預測EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)的11倍，但自疫情後評論該估值是貴或便宜的看法已有很多改變，包括賭企較以往負債更高、自由現金流(FCF)更少、派息比例更低等。該行認為2021至2023年澳門賭收預計只能分別回復至新冠肺炎疫情前的31%、56%及70%，較之前的預測下降了2、6及2個百分點。
事實上，亦有基金「用腳投票」，棄賭股轉換籌碼至其他投資。聯交所資料顯示，The Capital Group本周一(11日)於場內沽售6,104.86萬股永利澳門(01128)股份，套現約3.9億元。同日該基金斥約2.46億元換入藥明康德(02359)147.37萬股，又於翌日斥5,815.82萬元換入福萊特玻璃(06865)166.7萬股。