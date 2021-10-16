瑞信削濠賭股目標價　美高梅中國睇跌17%

該行直言，美高梅中國的復甦雖漸進但不穩定，原因是疫情以來澳門博彩業出現了結構性的改變，包括中場博彩業興起，但公司大量貴賓博彩業務卻未能配合這轉變。

至於整個濠賭業，該行坦言自年初起已需求疲弱，且監管漸多，以及出現反覆的邊境管制，雖然經已被下調評級，但該行認為仍有5大因素未完全反映，令行業股份持續不吸引。其一是短期沒有股價催化劑，即使邊境往來回復正常，料賭收只能回復至今年第二季的水平。

其二是收入、盈利、毛利表現呆滯，且有下行風險。這包括賭企有更多的物業落成使用，資產相較成本的比例上升，但同時物業利用率卻下降。賭客的組合由以往貴賓貢獻較多，轉而是優閒與中端賭客抬頭，令到再投資成本上升。

其三是新博彩法的實施帶來不穩定因素，濠賭股未來的派息比率預料最多是盈利的50%。其四是內地消費需求漸趨疲弱。

其五是行業的估值偏高，現價是2023年預測EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)的11倍，但自疫情後評論該估值是貴或便宜的看法已有很多改變，包括賭企較以往負債更高、自由現金流(FCF)更少、派息比例更低等。該行認為2021至2023年澳門賭收預計只能分別回復至新冠肺炎疫情前的31%、56%及70%，較之前的預測下降了2、6及2個百分點。