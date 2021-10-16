美股道指收市急飆382點　納指全周升逾2%

零售數據勝預期，加上企業季績強勁，刺激美國股市周五(15日)上漲。道指收報35,294點，升382點或1.09%；標指收報4,471點，升33點或0.75%；納指收報14,897點，升73點或0.5%。

總結全星期，道指、標指、納指分別收市累升1.58%、1.82%、2.18%。

摩根士丹利行政總裁James Gorman接受外媒訪問時表示，該行正在為加息做準備。他解釋指，市場上資金實在太多，直言「聯儲局必須稍為戳破這個泡沫。」雖然當局多次重申通脹只屬短暫，惟他抱持相反觀點，強調「並非所有通脹因素都是暫時現象」。

他傾向支持聯儲局於明年首季加息，又指當前市場亦已經消化了對縮減買債及加息的預期。

個股方面，高盛第三季期內收入增26.22%至136.08億美元。該行上季投資銀行收入大增87.91%至37億美元；惟資產管理業務收入按年跌17.66%至22.79億美元；其股價全日急升3.8%，收報406.07美元。

其他金融股普遍向好，摩根士丹利升逾1%、花旗集團則升2.09%。

另外，維珍銀河宣布延後推出商業太空旅行至明年第四季，其股價收挫16.87%。