據報美國首隻比特幣ETF獲SEC開綠燈

根據虛擬貨幣平台CoinDesk，美國證交會(SEC)已批准當地首隻比特幣交易所買賣基金(ETF)，其由ProShares發行。該ETF將會下周初推出，主要跟蹤比特幣期貨合約表現，而不是比特幣實體價格。

比特幣周五急升5.8%，報60,976美元。

分析師Mark Carnfield認為，若SEC批准比特幣ETF申請，比特幣價格可漲至近6.5萬美元的歷史水平。摩根士丹利行政總裁戈爾曼則認為，背後支持比特幣的區塊鏈技術非常真實且強大，不相信虛擬貨幣僅「曇花一現」，惟他直言，不知道比特幣應該達到甚麼價值。

分析指，俄國此舉銳意擺脫對美元的依賴，進一步實施「去美元化」。該國亦於今年中宣布，已完成主權財富基金完全剔除美元，可見俄國渴望減低美元對其經濟的影響。

虛擬貨幣地位逐步上升之際，全美第二大抵押貸款機構United Wholesale Mortgage（UWM）則決定暫延遲接受虛擬貨幣支付的計劃。今年8月，UWM破天荒接受虛擬貨幣支付的試點計劃，惟其行政總裁Mat Ishbia指出，經測試後，認為目前虛擬領域的成本及監管均存不確定性，故不會進一步推展相關計劃。

另一個影響比特幣價格飆升的是俄羅斯總統普京，他在周三舉行的國際能源周活動上表示，可考慮以虛擬貨幣作為大宗能源交易時的結算單位，指虛擬貨幣存在一定價值，惟短時間內難以取代美元以結算油價。同時，虛擬貨幣「挖礦」及交易需消耗大量能源，亦是一個潛在障礙。