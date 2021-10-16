鄺紫珊：網上串流平台具升值潛力

電視劇集《魷魚遊戲》掀起全球熱潮，更成為串流平台Netflix全球播放量最高的劇集，掀起熱烈討論，讓市場再度注視有關影音串流平台、相關發行商及影視工作室等的投資價值，其中與這部《魷魚遊戲》有關的兩家公司，其股價均受刺激做好。

《魷魚遊戲》是第一部成為Netflix美國戲劇播放量冠軍的韓劇，而影視工作室Bucket Studio股價勁升，主因是其持有該劇男主角所屬經理人公司 Artist的15%股權；而南韓電影發行商Showbox股價最近也曾急漲，這家公司之前也曾投資該劇的製作公司。這些影視業者雖然只是間接受惠於《魷魚遊戲》，但預期在全球對南韓娛樂內容需求大增下，當地的影視製作類股份在未來數年可望交出更亮麗的成績。

另外，《魷魚遊戲》全球爆紅，可直接帶動Netflix第三季營收表現，讓網上串流產業成為未來的投資趨勢。Netflix近年推出多部全球熱播影集，《魷魚遊戲》充分體現南韓本土團隊製作的特色，也反映出公司開始由美國文化走向「全球化」。

該公司近年積極拓展美國以外的市場，已於歐非中東、亞太區及拉丁美洲推出有地區色彩的影集，如南韓《魷魚遊戲》、《屍戰朝鮮》等，這些劇集除了獲當地觀眾喜愛，也甚受全球歡迎。隨着新的熱門劇集推出，可提高既有用戶持續訂閱的意願，也可維持整體訂閱戶人數持續上升。

美國人使用Netflix已逐漸成為一種生活習慣，即使去年大幅上調月費達一成多，客戶流失率仍偏低。事實上，整體網上串流平台也具長線的發展潛力，投資者可考慮布局如網上串流平台這類產業作中長線投資，以把握其收益的穩定性及成長潛力。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊