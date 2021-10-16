申萬宏源：內地今季難有「經」喜

中國經濟上季在大宗商品價格飆升的情況下，受基建投資疲弱、價格傳導抑制非必需消費品零售，以及大範圍防疫升級導致服務消費受挫的多重壓力下，可能創下今年最弱增速。

從供需兩側的匹配關係分析，預計第三季實際國內生產總值(GDP)或按年僅增5%，兩年平均增速也僅約5%。還看第四季，基建投資改善已成為市場較一致的預測，若不再出現多地疫情蔓延的情況，商品和服務消費均有望恢復，地產銷售有望由低位回揚，地產投資雖料不會下滑過快，但外需對中國經濟增長的推動力將有所減弱。

綜合分析，預計內地第四季實際GDP按年增約4.7%，但考慮到基數較高，兩年平均增速實際上可反彈至接近5.6%，預計經濟在第四季有所企穩。

消費方面，防疫升級衝擊服務、漲價抑制非必需消費品需求的情況，可望在第四季改善。第三季經濟受壓的第一層原因來自消費——大範圍防疫升級令服務、必需品消費驟然降溫，漲價直接抑制後地產周期推動的非必需消費品商品消費需求，商品和服務消費增速或在第三季迎來年內低位。

展望第四季，在兩大假設下預計商品和服務消費均有所改善——第一，是不再出現觸發多地防疫升級的疫情，其二，是工業品價格漲幅擴大的局面受控或轉向。不過，第四季商品和服務消費的兩年平均增速料仍將低過2019年第四季水平，本輪內需消費恢復偏弱。

投資方面，基建投資觸底回升、地產市場或轉趨穩定，伴隨着專項債持續加速發行、貨幣政策對基建、居民購房融資的支持力度加大，基建融資格局有望進一步向好；同時儘管第二季以來地產調控有所加強，但前期強勁的地產銷售仍預計會滯後地穩定地產投資增速，年內不會出現大幅回落，預計整體固定投資第四季有望小幅改善。

至於外需方面，第三季依然火熱的出口會否持續？第三季出口超市場預期的高速增長，一方面反映發達國家在財政補貼計劃的消費品購買力仍較強勁，另方面也反襯出發達國家工業生產恢復緩慢、東南亞疫情劇烈反彈對當地的產能形成新損傷。

但展望第四季，考慮到補貼計劃退出實質性地導致美國居民收入增速回落，加上疫情對工業生產、服務消費的衝擊幅度實際上是逐輪遞減，仍擔心7至8月出口高速增長，更大程度上反映了海外進口商的擔憂過度，從而可能導致第四季出口明顯回落。主要發達國家開始撤出扭曲消費品供需的財政補貼計劃，不建議對外需抱有過高期待。

而工業生產與通脹方面，供給能否改善？工業品通脹能否平抑？考慮到「拉閘限電」短期抑制工業生產，加上內需修復較慢、海外消費品需求預計也將回落等，因而向下修訂全年工業增加值的按年升幅至9.3%，若就第三、四季之間的短期變化方向而言，預計第四季工業生產會輕微回升。展望工業生產者出廠價格指數(PPI)，當前「限電限產」政策並非旨在扭曲上游工業品供需關係，第四季PPI不會再進一步衝高。

貨幣財政政策亦惹關注，由上次降準至今的3個月內，市場的預期已經迅速從貨幣政策操作偏緊以回歸正常化，轉為融資需求偏弱的拖累下貨幣政策可能會採取偏鬆操作立場，降準降息穩定融資需求。當前市場對貨幣政策的預期又已經過鬆，在諸多約束下，雖可合理期待11月中旬之前全面降準75至100點子，但主要用於對沖基礎貨幣增速下降所導致的信貸收縮效應，銀行間流動性仍會着力避免拉低貸款市場報價利率(LPR)，以免影響房地產調控穩定的大局。

申萬宏源