1周10大驚奇︰供應鏈危機蔓延　全球通脹隨時失控

供應鏈中斷、大宗商品瘋狂漲價、能源危機引發工廠停產、人力成本飆升等各項因素，正不斷為通脹添加壓力。美前財長也警告，通脹失控風險是其職場生涯所見最大！面對飛漲的物價水平，美國企業亦的樂觀情緒亦驟跌，憂慮供應鏈危機延續至明年...

【1、美企樂觀情緒疫後首跌 航運專家：世界末日】

全球供應鏈失衡，貨運中斷導致的上游成本壓力已成為通脹的催化劑。調查發現，多數美國企業高層認為，供應鏈危機將持續至明年下半年，巨大的成本壓力下，美企對商業前景甚至整體經濟的樂觀情緒均顯著回落，為疫後首次。與此同時，有航運業專家更以「世界末日」形容當前航運狀況；就連英國「雞王」也警告，供應鏈危機將導致食品價格通脹將達雙位數！

里士滿、亞特蘭大聯儲銀行及杜克大學富卡商學院聯合進行的調查發現，高達四分之三的美國企業財務總監(CFO)指，當前公司正面臨供應鏈中斷的風險，包括生產延遲、運輸延遲、原料供應減少及價格上漲等。只有約10%受訪企業的CFO預計，這些供應鏈難題將在今年底前解決；其餘多數受訪者認為，危機將持續至2022年下半年甚至更久。

負責主導調查項目的杜克大學教授John Graham表示︰「企業為了應對供應鏈中斷而採取的措施成本高昂，從而使加價壓力上升。」同時，供應鏈問題也導致企業收入增長平均減少5%。

調查亦顯示，企業CFO對經濟及公司前景的信心大幅回落，對美國經濟感到樂觀的受訪者比例為59.9%，較6月份調查時大跌9.1個百分點；對公司營運感到樂觀的比例亦下跌4.7個百分點，至70.2%。這兩項指標均是疫情以來首次錄得下滑。

Uber貨運物流部門主管Lior Ron接受外媒訪問時直言︰「我們正面對前所未有的情況，處於航運的世界末日之中。」他強調，供應鏈危機由多重因素疊加所致，不能單靠一種方法去解決問題。

供應鏈危機自然不止限於美國，業務遍布全球家具銷售商宜家家居(IKEA)表示，各國分店有大部分的產品目前處於缺貨狀態，其中以英國的缺貨情形最為嚴重，同時還有很多倉庫存貨積壓等待運送。IKEA母公司Ingka Holding零售營運經理Tolga Oncu表示，目前市場面臨運輸壓力，使產品運送情況不如預期。

英國最大雞肉供應商2 Sisters Group老闆、有「雞王」(Chicken King)之稱的Ranjit Boparan表示，由於整個供應鏈的成本飆升，食品價格通脹可能達到兩位數。他表示，英國已邁入新時代，勞動力短缺、商品價格上揚等意味消費者將會「捱貴貨」。通脹已嚴重打擊食品業供應鏈，家禽業的生產成本正持續上升，薪金、生產用品、能源等開支均大幅增長。

【2、美前財長警告：通脹失控風險是其職場生涯所見最大】

外國傳媒報道，美國前財長薩默斯抨擊美國與其他國家的貨幣政策決策官員對1970年代以來最重大的通脹風險關注度不夠，並警告美國現在有通脹可能失控的危險，是其職場生涯以來最大鑊。

他提出一些令其對通脹「非常高度擔憂」的原因，包括超寬鬆貨幣政策、樓價狂飆、聯邦預算赤字龐大，以及家庭的超額儲蓄。

他又批評央行未能讓投資者做好「收水」準備，「如果這些(收水)行動來臨，將在金融市場造成強力震撼及重大痛苦」。

【3、銀紙唔值錢！通脹升溫 華爾街基金「100%沽空」全球貨幣】

華爾街追逐趨勢的量化基金大舉沽空全球貨幣市場之時，通脹擔憂也助力這些基金正拿下2014年以來最佳表現。換言之，大型基金已對賭「銀紙唔值錢」！

據野村估算，伴隨美債孳息率上升、通脹壓力升溫，規模達3,400億美元的大宗商品交易顧問(CTA)當前「100%沽空」從美元到英鎊等各樣資產。

根據Dynamic Beta Investments，這些系統性投資者還在對整個美債孳息率曲線大舉建立淡倉。該公司管理着一個類似CTA的ETF，稱這種敞口在10年期美國國債中尤為強烈。

現在的問題是，十年多來最切實的通脹威脅之後，究竟是否會給這些淡倉帶來回報。

Candriam的量化多資產策略主管Steeve Brument說：「市場需要時間來充分消化鷹派預期，由於吸收新信息需要時間，市場趨勢也就隨之而生，利率市場從而有了機會。」Candriam是紐約人壽投資管理旗下公司，管理着一隻趨勢基金。

事實上，美國周三公布，9月通脹創下2008年以來最大按年漲幅，長期美債應聲上漲，孳息率曲線趨平，表明投資者在加息將會提前的預期下，已開始消化經濟增長將會放緩的可能。

隨着美國國債過去7周下跌，大宗商品勢將創下1979年以來最佳年度表現，過去一個月美元兌其他貨幣(3大貨幣除外)悉數上漲，CTA由此看到許多應對通脹焦慮的機會。

除了美債，據野村估算，CTA還在沽空從歐洲、日本到英國和澳洲的債券，因為除聯儲局外，其他央行也開始釋放縮減抗疫刺激措施的意圖。

法國興業銀行的一項CTA指數2021年已上漲8.8%，有望創下7年來最佳表現。簡而言之，「銀紙唔值錢」是不爭事實。

【4、大摩CEO：錢實在太多 籲聯儲局戳破泡沫！】

摩根士丹利行政總裁James Gorman接受外媒訪問時表示，該行正在為聯儲局加息做好準備，而市場亦已為加息做好準備。

Gorman認為，市場上資金實在太多，直言「聯儲局必須稍為戳破這個泡沫。」

由於工資上漲、供應鏈瓶頸和大宗商品價格飆升等因素，目前通脹正持續升溫。Gorman表示，「並非所有因素都是暫時現象，這將迫使聯儲局採取更激進的措施。市場已經消化了聯儲局將不得不採取行動，不僅是縮減購債，還有加息。」

他傾向支持聯儲局明年首季就加息，指聯儲局有很大的政策調整空間，而且未來一年內加息相信不是一場災難，也不會令市場感到訝異。

另外，Gorman對加密貨幣抱持尊重態度，不認為加密貨幣會是曇花一現，相信其不會就這麼消失。

Gorman直言，不知道比特幣應該達到甚麼價值，並認同背後支持比特幣的區塊鏈技術顯然是非常真實且強大的。

本周稍早前，花旗行政總裁Jane Fraser也發表過類似言論。他表示，相比某些加密產品本身，他對於背後的技術更感興趣。

【5、聯儲「鴿派」布拉德也警告：通脹恐持久 應盡早加息】

聖路易斯聯儲銀行行長James Bullard表示，在美國經濟強勁和勞動力市場偏緊的情況下，今年以來通脹大幅上升的狀況很可能會持續下去。而多數央行官員認為這是暫時情況。

他說：「雖然我確實認為這種情況有在未來6個月自然消散的可能性，但我不會說可能性高到我們可以指望它。我認為消散和持久的可能性各佔50%。」

他稱，支持聯邦公開市場委員會從下月開始收縮資產購買規模，並在明年一季度末之前完成這個過程，讓決策者能夠在必要時盡早加息以控制通脹。這比他很多同事支持的速度要快。

他表示，通脹指標處於30年高位，扣除食品和能源的8月個人消費支出價格指數按年上漲3.6%，創下1991年以來最大漲幅，「我認為這令人擔憂，一些通脹預期指標也大幅上升。」

雖然聯儲局目標是適度超出2%以彌補過去未能達到目標的影響，但他說：「這不是真正的問題所在。現在的問題是我們會做過頭，通脹過高。」

【6、大鱷狙擊港元輸鑊甘 巴斯基金2.3億投資蝕95%】

港元聯繫匯率制度今天迎來38周年前夕，國際大鱷巴斯(Kyle Bass)被爆疑因狙擊港元勁蝕！外媒引述消息人士指，巴斯旗下對沖基金公司海曼資本管理(Hayman Capital Management)一隻賭港元及其他亞洲貨幣的對沖基金，於去年6月獲商人郭文貴的機構注資一億美元，而該基金投資的3,000萬美元已勁蝕逾95%，被形容為「靠害」投資者。

據外電報道，郭文貴和美國前總統特朗普顧問班農所成立的GTV傳媒集團去年集資3.39億美元，同年6月，即市場傳出巴斯「設壇」以高槓桿賭聯匯制度失守的同一月份，GTV的母公司Saraca傳媒集團將上述集資活動所得的其中一億美元，轉移至一家不具名的美國對沖基金。消息人士透露，該對沖基金正是由巴斯的海曼資本管理「打骰」。

代表巴斯及海曼資本的律師蒂洛森於聲明中表示，海曼對其投資者或其基金不予置評。他補充稱，GTV從未投資過海曼，海曼和巴斯亦沒有從GTV收取任何報酬，指消息並不準確。現時美國證交會(SEC)指控GTV去年的股權集資未經註冊，但暫時未有指控海曼資本管理或巴斯有任何不當行為。

曾在2008年金融危機大賺而名聲大噪的巴斯，早在2016年便唱淡人民幣和中國經濟，不久前又揚言「數碼人民幣成西方重大威脅」，兩年前再將矛頭指向港元，社會動盪期間更不斷發文抨擊港府。而在《港區國安法》去年出台後不久，市場即傳出他在同年6月1日成立「海曼香港機會基金」狙擊港元，更以200倍期權槓桿對賭，豪賭一年半內香港聯繫匯率制度失守，港元會與美元脫鈎。

不過，巴斯狙擊港元的消息傳出以來，港元兌每美元連7.8的強弱方分界線都未曾跌穿過。去年6月初香港金融管理局總裁余偉文就在《匯思》撰文指出， 本港聯匯有4,400多億美元、相當於香港貨幣基礎兩倍多的的外匯儲備作為堅實後盾，聯匯實施以來經歷過多次市場震盪的考驗，一直運作順利，《港區國安法》不會對本港貨幣和金融體系帶來任何轉變。

而到了上月底，本港官方外匯儲備資產為4,950億美元，港元貨幣基礎本周三為2.12萬億元以上或約2,720億美元，即每一元背後有1.81元儲備「撐住」，銀彈仍算充沛。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，受本港新股活動淡靜、早前內地對科網股的打擊導致本港股市表現遜色、企業對港元貸款的需求等因素影響，港匯今年3月起開始下跌，反映市場對港元資產信心減弱。目前港匯處於7.77水平，預計港匯短期於7.78至7.8較弱區間波動，除非出現大型新股活動，或內地監管力度減弱提振港元資產需求。

巴斯的賭港元聯匯崩潰的基金，據說如果18個月後聯匯仍安然無損就會「輸清光」。不過，吳卓殷坦言，就算地緣政治無可避免影響外資對香港的信心，港元今年內觸及7.85弱方兌換保證水平的機會較微。

港府去年6至9月進行的一項調查顯示，於香港設立總部或區域總部的美國、日本、英國以外歐洲企業，按年分別減少61、15及78家，至1,283、1,398及2,134家，反觀內地企業駐港公司總按年增加187家至1,986家。市場不排除預計下月公布的更新數據，非中資企業駐港公司數據或再下降。

【7、失去主要收入！呢個國家通脹率持續超過300%...】

全球通脹升溫，但非洲國家蘇丹的通脹率持續超過300%！當地中央統計局最新發布的數據顯示，蘇丹9月份通脹率為365.82%，與8月份的387.56%相比略有下降，官方解釋下降的主要原因是食品、飲料及進口消費品價格下跌等。

今年2月，蘇丹過渡政府大幅貶值該國貨幣，希望結束該國經濟和貨幣失衡狀況。蘇丹財政部6月宣布取消汽油和柴油補貼，並計劃將該國2021年通脹率降至95%。2011年南蘇丹獨立後，蘇丹失去絕大部分石油資源和主要外匯收入來源，因而出現巨大財政赤字，經濟社會發展面臨困境。

【8、通脹失控非誇張！全球歷史最悠久大宗商品指數刷新紀錄】

從銅到煤炭，各種原材料價格今年紛紛創出紀錄！現在，歷史最悠久的一項大宗商品指數也刷新了歷史。大宗商品研究局(CRB) BLS/美國現貨原材料工業指數誕生於1934年1月，不含能源產品，而是主要關注皮革、動物油脂、粗麻布、印花布、松香和金屬廢料等不那麼光鮮的原材料。

該指數的吸引力之一，是絕大部分成分只在實物市場而不在期貨交易所交易，因此價格的形成不受金融市場投機活動的影響。換言之，通脹恐失控誠非誇張！

【9、全球通脹恐急升溫！阿根廷逾千項用品禁加價「90天」】

綜合媒體報道，阿根廷政府周三(13日)宣布已和零售商達成協議，將凍漲1,247項食品和家庭用品價格長達90天，凸顯全球通脹形勢嚴竣。

報道指出阿根廷經濟正逐漸擺脫長期以來的衰退，但其消費者物價指數(CPI)也以逼近50%的按年增速急速攀升。商務部長Roberto Feletti在宣布凍結物價的聲明中說：「我們必須這樣做，以免食物價格高漲導致民眾購買力受限。」他表示，2019年12月基本食品價格佔平均薪金的9%，而上一次的調查顯示這個比例已經升高至11%。

民生用品價格凍漲雖然有利消費者，但可能引發零售商不滿。該國連鎖超市Maxiconsumo董事長Victor Fera在與政府會談後表示，凍漲已成事實，零售業承諾盡力配合。

【10、供應鏈危機惡化！Uniqlo等「快時尚」商家快不到了】

供應鏈遇瓶頸、產品運送速度變慢、運費及勞動成本上揚等問題，讓一向標榜「款式多、上架快」的「快時尚」快不起，並要發盈警！

所謂「快時尚」，其商業模式靠的是每3周左右就有新款上架，消費者期待每次上門就看到既新且平價的商品。然而，隨着供應鏈危機惡化，快不到了。英國網上時尚零售商ASOS上周發盈警，由於夥伴品牌供貨延遲會持續到明年，今年全年盈利恐銳減逾40%。不到兩周前，ASOS的同業對手、英國時尚服飾電商Boohoo也警告，受貨運成本高影響，全年盈利預料縮水。

日本成衣業龍頭迅銷(Fast Retailing)也是，這家快時尚品牌優衣庫(Uniqlo)的母公司曾於9月底對外表示，在越南的工廠因疫情封城，導致成衣交貨延宕。

美國服飾零售商Abercrombie & Fitch與運動用品大廠Nike，近幾個月來苦於利潤萎縮，歸咎於原材料成本變貴、運費負擔加重。其他美國品牌例如Gap、American Eagle、Kohl's、Macy's等，盈利亦料放緩。

更重要的是，快時尚品牌倚賴成衣製造重鎮越南，惟當地面臨勞力短缺的困境，在封鎖區的工廠尤其嚴重。