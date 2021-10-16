致富智庫：理財都可以「斷捨離」？從3大範疇入手冇難度

近年全球掀起一波「斷捨離」風潮，即斷絕不需要的東西，捨棄多餘的廢物，脫離對物品的執着。事實上，「斷捨離」不但適用於日常生活中，亦可應用於理財方面，若能狠心做到，剛踏入社會的職場新鮮人想每月儲月薪一半以上並不是夢！

「斷捨離」的概念來自日本，是一種極簡約主義，最大程度地減少物品，為人生加分，後來更廣泛地應用到理財觀念之上。有日本知名理財專家指出，日常生活與金錢息息相關，想要儲錢，就要從整理生活開始，惟有改變自己的想法和態度，才有機會扭轉「儲唔到錢」的人生。

【斷絕亂買 停一停想一想】

學會「斷捨離」，不僅可還原家居舒適空間，對財務亦有幫助。為了做到「斷絕不需要的東西」，第一步是在消費前區分「想要」或「需要」，當想買東西時，可先停一停、想一想，因為通常「想要」的都只是瞬間的感受，過了一段時間就發現不買亦可，或者從過去「亂買一堆便宜物品」的想法進階到「只買品質好的東西」，杜絕浪費金錢的心態。

●區分「想要」或「需要」

生活在物質豐富的時代，其實生活必要的東西不多，只要下定決心，戒斷個人消費欲，便會發現戶口不難有錢剩。此外，實行「斷捨離」生活後，同時堅守「買一件物品，就得從家中丟掉一件物品」的原則，能提醒自己在購物時思考到底這件物品是「需要」還是「想要」？若能從中體會「Less is more」的道理，就不會因為「恐慌」而囤積一大堆日用品，如衞生紙和即食罐頭等，逐漸地把錢省下來。

●限制每月個人生活費

至於如何戒掉胡亂消費？最重要是堅守「非必要時不用錢」原則，如限制每月生活費，將剩下的全數轉入存款或證券戶口，實行「生活費固定金額法」。當可用的金錢有限，就能有效地阻止一些不必要的消費。同時，在生活費固定不變下，隨着工資愈來愈高，加上年終花紅、雙糧等，財富便水漲船高。

另方面，雖然信用卡可以用來分期付款，一些公司為了吸引客戶購買產品或服務時，都標榜可提供免息分期付款，將大筆消費額攤分，變成每月供款，減輕財政負擔。然而，這變相是把一次過的消費轉為長期債務，同時容易令人誤會該商品很便宜，從而陷入過度消費的陷阱。因此，在決定分期付款的安排前，必須仔細考慮個人負擔能力，以及對未來現金流的影響。

銀行戶口的開戶手續簡單，不少人同時擁有多個帳戶，普遍用作出糧、賺息及投資用途，有些人偏好以不同功能分開戶口，但往往容易遺忘已存在的帳戶，某些銀行更會就結餘太少而收取費用。此外，將資產原封不動，會令它失去本應擁有的升值潛力。因此，建議銀行帳戶還是愈少愈好，以方便管理。

【捨棄多餘信用卡 以免「使凸」】

除了多餘物品之外，同時亦應捨棄不知不覺導致支出增加的信用卡。有不少人因為迎新優惠及禮品等，而登記多張信用卡；部分人更因而手持數十張具有不同功能的信用卡，不過往往使用的就集中在一、兩張，而且其他亦未必能物盡其用。

因此，持有過多信用卡不會帶來很大的益處，相反，對個人理財構成極大的不便。譬如對於平日理財不善的人來說，他們會說服自己是因為回贈而消費，結果引致不必要的消費，還有逾期繳費愈滾愈大的罰息和每張信用卡年費等，為生活增添煩惱之餘，又帶來額外的開支。所以，市民應點算個人的信用卡數目，若持有3張或以上便應把不需要的取消，將個人理財習慣簡單化。

事實上，有很多女士都學不懂「斷捨離」，主要原因是她們容易以犒賞自己為由，買下心儀的物品，尤其是奢侈品，最後在不知不覺下花光辛苦賺來的錢。然而，即使最新款式的衣服、鞋履、手袋等，很快便會因為過氣而打入「冷宮」，若日常不整理這些「獎品」，只會愈堆愈多，霸佔家中的空間。

●放棄追求「快時尚」

此外，「買東西」應堅持原則，不應盲目追求「快時尚」，只買品質好、耐穿耐用的衣服、手袋；而數量不必多，夠用就好，儲錢速度便會提升。另方面，也有節衷方法，就是將被打入「冷宮」的物品透過二手平台放售，尤其是有一定價值的奢侈品，這樣又能儲多一筆錢。

【離開不適合投資工具保單】

投資者應定期審視個人資產，除了股票、基金和債券外，還有最容易被忽略的強積金及兼具儲蓄或投資成分的保單，觀察其最近表現，配合個人投資目標與風險承受能力，適時作出調整。

股市向來變幻莫測，投資在股票的回報未必最佳，而且在跌市時要懂得止蝕離場。年長人士更不適合持有大量股票，因為風險較大，即使買入高息股亦未必確保股價只升不跌，故最好在退休後減持股票比例。年輕人則可考慮把資產投放於股票基金，以博取長線較高的潛在回報。

●組合可參考「100法則」

至於如何有效分配資產比例，可參考「100法則」，若然現時30歲，100減30等於70，意即可用70%資金投資股票類別，30%投放保守資產或作現金定存。如擁有太多股票，應將部分資金撤出並轉移至保守資產，反之，則應減持保守資產。

●選擇保險堅守3大原則

不同年齡需要不同的保險，但保單不是多便最好，最重要的是如何用最少錢，獲得最完整的保障。因此，對預算有限的年輕人而言，選擇保險必須堅守3大原則：先求有再求好、先買定期人壽保險，以及注重醫療保險，其他保險如儲蓄保的需要不大，而且因為資金有限，與其購買「不足額」的終身壽險，不如用更少錢購買「足額」的定期壽險。

另一方面，對於手頭較為緊絀的年輕人而言，有「保證續保」的定期醫保應該是優先考量，只要客戶有繳交保費，無論有沒有申請索償或是健康狀況下降，甚至是商品停售，保險公司都不得拒絕續保。等到預算較寬鬆之後，便可以依據個人需求選擇保障一生的終身醫療保險。

至於年紀較大的人士，則可優先考慮住院和意外保險，其次為危疾、門診，因為當身體出現小問題時，通常響起大問題的警號，高端的住院保險提供住院費和手術費的全額保障，如需接受手術治療，也可不用為超出保險限額而局限治療方案。

危疾方面，年紀大保費較高，雖然最後或用不着，但可取回部分現金，可按個人需要配置。門診則要視乎是否體質較弱而需要經常看私家醫生，因為每月需要200至300元，性價比不高。值得留意的是，絕大部分的門診保險只有指定醫生方可獲得全額賠償，其他或許要自行「補貼」。