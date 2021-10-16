康宏前高層串謀欺詐被判監　證監︰樂見案件進展

康宏環球兩名前執行董事麥光耀及陳麗兒，以及兩名共同被告康宏環球前經理黃淑安及鼎成證券前總經理李易明早前被裁定在配售康宏環球發行的債券時串謀欺詐該公司、其董事會及股東和香港聯交所罪名成立後，周六(16日)在區域法院被判監4至7個月。麥氏及陳氏二人亦被取消擔任公司董事資格，分別為期3年及2年。

證監會法規執行部執行董事魏建新(Thomas Atkinson)表示，樂見此刑事案件取得成果，證明該會與其他執法機構合力打擊嚴重企業欺詐個案的政策行之有效。

證監會將繼續與廉政公署等執法機構合作，共同打擊企業欺詐及失當行為。

此案源於一宗涉及公司欺詐及失當行為的投訴，引致證監會在2017年6月進行的搜查行動，及其後證監會與廉政公署在2017年12月展開的大規模聯合行動。結果，廉政公署透過在有關行動中取得的關鍵證據對上述4名人士提出指控。

在判刑時，王興偉暫委法官指出：「該串謀的目的是第一被告(即康宏環球前執行董事兼行政總裁)為了謀取私利及規避監管關連交易的規定，而這對香港的社會制度和金融市場造成損害。」