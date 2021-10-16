中資網絡券商遭監管打壓股價插水　「沽空大師」神預測成真...

內地擬推行《個人信息保護法》，富途、老虎證券等跨境互聯網券商近日頻遭官媒點名。有報道更指，中國證監會等監管部門正著力完善相關監管規則，加強監管執法。富途股價大幅回調，周五跌13.66%，報63.73美元。

事實上，有「沽空大師」之稱的Kynikos Associates舵手錢隆斯(Jim Chanos)早於上月接受外媒訪問時已表示，正在沽空一些「容許內地投資者買美股」的中國券商，又謂這些券商將會成為監管政策的打擊對象，他的預測果然成真。

內地官媒早前表示，富途及老虎證券均已經完成赴美上市，在《個人信息保護法》明確了個人信息跨境提供規則的背景下，內地公民的個人信息出境問題或將成為提供美股、港股等全球主要市場股票交易服務的互聯網券商將要面臨的新考驗。

近日亦有媒體引述中資券商從業人士稱，除了信息安全風險之外，富途、老虎等跨境互聯網券商還存在其他問題，例如無牌照展業、與內地券商相比存在不平等競爭、涉嫌協助個人進行資產轉移等等。

富途回應指，公司始終積極配合監管的規定，就2019年7月App專項治理工作組提出的整改意見，富途於第一時間和整改小組取得聯系，並已經於2019年8月2日按照監管要求完成所有整改工作。

該公司續指，一直保持定期自審自查工作，主動與監管部門保持溝通，加強對個人信息安全相關管理要求的專業度學習，不斷提升對個人信息安全保護的意識和能力。同時，富途也聘請了外部專業的安全團隊，定期且持續提供安全檢測報告，主動優化系統並加強風險防範能力。就《個人信息保護法》等國內數據合規領域的立法，富途內部一直組織相關專業人員在跟進立法動態，在公司內部持續組織研究和學習，並安排相關團隊進行了自查優化。