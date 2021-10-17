葉尚志：豬肉價格恢復穩好趨勢　中糧家佳康目標價3.6元

受到颱風以及重陽節假期的影響，港股在上周只有3天交易，在經歷了前周的先跌後回升之後，港股也總算能夠保持階段性回穩期，而恒指的最新好淡分水線可以在24,600點建立。

互聯網龍頭股是本輪行情的領漲火車頭，在平台監管有望短線出盡下，資金有趁低逐步回流的跡象，情況對大市可以構成推動維穩作用，但其他權重指數股能否接力跟上，是接下來的關注點。

事實上，中糧家佳康在最近發出的9月份營運快報中，宣布了公司第三季實現生物資產公允價值調整前淨利潤約8.5億元人民幣(未經審核)，相信是得益於公司着力套期保值以及成本控制的效果，加上行業周期正在逐步恢復，建議可於3港元水平買入，目標看3.6元，止蝕於2.6元。

第一上海首席策略師葉尚志