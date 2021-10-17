郭家耀：電價上調有利提升電企估值

國務院常務會議日前決定，進一步部署做好今冬明春電力和煤炭等供應，保障群眾基本生活和經濟平穩運行。會議指出，今年以來國際市場能源價格大幅上漲，國內電力、煤炭供需持續偏緊，多種因素導致近期一些地方出現拉閘限電，給正常經濟運行和居民生活帶來影響。針對今冬明春電力、煤炭供求壓力依然較大的情況，會議強調，保障能源安全、保障產業鏈供應鏈穩定是「六保」的重要內容，要發揮好煤電油氣運保障機制作用，有效運用市場化手段和改革措施，保證電力和煤炭等供應。

一要堅持民生優先，保障群眾生活和冬季取暖用能，特別要確保東北地區冬季用煤用電。二要在保障安全生產前提下，推動有潛力的煤礦釋放產能，加快已核准且基本建成的露天煤礦投產達產。交通運輸部門要優先保障煤炭運輸。三要支持煤電企業增加電力供應。針對煤電企業困難，實施階段性稅收緩繳政策，引導金融機構保障合理融資需求。

四要改革完善煤電價格市場化形成機制。推動燃煤發電電量全部進入電力市場，在穩定居民、農業、公益性事業電價前提下，將市場交易電價上下浮動範圍由分別不超過10%、15%，調整為原則上均不超過20%，加強分類調節，對高耗能行業由市場交易形成價格，不受上浮20%限制。鼓勵地方對小微企業和個體工商戶用電實行階段性優惠。五要推進大型風電、光伏基地建設，做好煤、氣、油儲備。六要堅決遏制兩高項目盲目發展。完善地方能耗雙控機制，推動新增可再生能源消費在一定時間內不納入能源消費總量。

會議要求，要壓實各方能源保供和安全生產責任。加強統籌兼顧。各地要落實屬地管理責任，做好有序用電管理，糾正有的地方一刀切停產限產或運動式減碳，反對不作為、亂作為。產煤省和重點煤企要按要求增產增供。中央發電企業火電機組要應發盡發。電網企業要強化運行調度和安全管理。對不落實保供責任的要嚴肅追責。相信有關措施將有助確保電力供應穩定，再出現大規模拉閘限電的機會大大降低，有助減輕對宏觀經濟影響。電價上調亦有利電企的盈利能力，帶動行業估值上調。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)