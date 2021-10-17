陳樂怡：長汽上月銷量優於同業　宜分注收集

儘管美國9月非農就業數據遜預期，但工資維持快速增長。加上，美國9月消費物價指數(CPI)按年增長5.4%，略高於市場預期的5.3%，連續5個月按年增長超過5%。9月核心CPI按年升4%，與8月持平，符合預期。通脹環境足以支持聯儲局於11月宣布縮減買債，流動性縮減，難免會為市場帶來波動。中國9月新增貸款遜預期，出口數據勝預期，但進口放緩並低於預期，數據反映內需放緩。中國9月來自海外的替代生產需求仍然熾熱，但限電及高基數效應仍會拖累第四季出口增長。市場靜候中國第四季出手穩經濟。港股短線繼續受制50天線(約25,416點)。板塊方面，受惠加息預期，債息走高，金融股佔優。另外，若回調收集，優先考慮長線前景向好的碳中和主題，包括可再生能源及電動車。

水泥股集體回落，反映投資者憂慮內房銷售下滑，以及煤炭成本壓力。不過，中國第三季經濟放緩，實際GDP增長將於10月18日公布，預期中國政府對穩增長措施將會趨向積極，地方債發行將在第四季衝刺，推動基建市場。因此，建材需求將會受惠，可對沖內房銷售疲弱。甚至個別城市房策或有微調空間，近期出現個別城市房貸利率下降，以及有傳中房協摸底房企正面對的困難。

此外，由於內地限電限產，水泥價格於十一長假後再現新一波漲價潮，緩解成本上升。內媒報道，華東地區水泥行情大幅上漲，1日價格為629.33元人民幣/噸，12日價格為657.67元人民幣/噸，漲幅4.50%，當前價格按月上漲30.75%，按年上漲38.92%。龍頭水泥股估值不高，股息率偏高，股價下行空間有限。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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