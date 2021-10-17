《魷魚遊戲》至少逾億人觀看　為Netflix創造價值料高達...

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》上架後迅速成為平台上收視率最高的節目，外媒引述數據顯示，Netflix估計該片將為該公司創造近9億美元(約70.2億港元)的價值。

與電影製片廠和電視網絡的銷售價值不同，Netflix依據客戶觀看內容的數據，來判斷各個節目中所獲得的價值。

《魷魚遊戲》共9集，據悉總製作費約僅為2,140萬美元(約1.66億港元)，每集約240萬美元(約1,872萬港元)，其在Netflix原創系列中的製作成本相對較低。今年以來Netflix原創系列成本最多的影集為王冠(The Crown)，每集需耗資約1,300萬美元(約1.01億港元)。

報道指，Netflix和其他服務商已經報告的數據顯示，《魷魚遊戲》開播23天，已有約1.32億人觀看了至少2分鐘，打破了英國愛情劇《柏捷頓家族：名門韻事》(Bridgerton)創下觀看紀錄。兩分鐘的數字是 Netflix 為某些節目向公眾發布的數字。Netflix表示，10月稍早時有約1.11億人開始觀看《魷魚遊戲》，但未有披露有多少人是完整看完整套劇集。

自9月17日《魷魚游戲》上映以來，Netflix股價已上漲約7%，市值為2,78.08億美元。上周五(15日)股價收報628.29美元，跌5.51美元或0.87%。