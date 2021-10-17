聯儲局犯下大錯？美國人終將為通脹飆升付出代價

外媒報道，美國銀行指美國將持續處於高通脹，坦言通脹不是暫時的，更稱聯儲局已對通脹預期失控，明年將是利率震盪之年。現時，美債收益率曲線大幅趨平，5年和30年期美債息差處於去年5月以來最窄水平。

美國銀行首席信息官Michael Every表示，就算聯儲局目前承認受「非暫時性」的通脹衝擊，亦經已犯錯。因為逾30萬億美元的刺激措施，將導致通脹失控。

運費按年升210%，食品價格按年升33%，能源成本按年升71%，樓價按年升20%。過去6個月，美國通脹年率為7.2%，是1980年以來最高水平。

近日，美國紐約聯儲發布最新9月消費者通脹預期調查。數據顯示，1年期通脹預期上升至5.31%，3年期通脹預期上升至4.19%，均創歷史新高。美國人預計，幾乎所有項目的價格都會上升，例如租金及食品，而該項目構成消費價格籃子中的大部分。

美國銀行首席策略師Michael Hartnett在一份報告中表示，當刺激、經濟增長、資產/大宗商品/住屋通脹都被視為永久性通脹時，聯儲局還認為通脹只是「暫時的」，令人疑惑。Hartnett早前曾表示，通脹飆升絕非暫時，可能持續長達四年。

值得留意的是，美國近期更出現嚴重勞動力短缺，導致勞動力價格上升。根據最新NFIB小企業調查數據，工資壓力正大幅攀升，不斷刷新最高歷史記錄，或導致永久性通脹。

Michael Every警告稱，過去十年，聯儲局唯一職責是推高風險資產，而現在政策制定者擔心通脹會損害增長及支持率，因此政策由促進增長轉向抗通脹，具體表現為儘管就業人數疲軟，聯儲局仍將縮減購債等。

Hartnett指出，2022年即將到來的「利率衝擊」不可避免。過去一年來的財政及貨幣刺激措施造成市場對政府和貨幣當局的依賴。隨着貨幣政策收緊，聯儲局將加息，利率波動不可避免。而且市場會發現滯脹愈來愈近，盈利預測有下滑趨勢，CPI共識預測繼續上升。