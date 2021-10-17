首3季港工廈註冊金額345.7億元　按年增近2倍

受去年低基數效應所致，加上今年工廈市場交投活躍，美聯工商舖資料研究部資料顯示，今年首三季工廈買賣註冊及金額按年俱漲逾倍，整體售價走勢累升4.1%，當中沙田/火炭/石門區累積升幅繼續跑贏大市。

美聯工商舖資料研究部資料顯示，反映指標工廈走勢的美聯工商物業售價指數(MII)9月最新報376.7點，按月升0.7%，今年首三季則累升4.1%。

9月份工廈呎價表現方面，共有九區錄得按月上升，其中升幅最高為屯門，以及黃竹坑/香港仔/鴨脷洲，按月同樣升1.5%，最新分別報3,354元及6,665元。其次為紅磡/土瓜灣按月升1.1%，9月份報4,915元。綜合首三季，沙田/火炭/石門售價更已累漲8.9%，其次為屯門，首三季售價累升7.3%，兩區表現均大幅跑贏大市。9月僅柴灣區的工廈呎價未錄得升幅，最新報4,983元，與上月持平。

資料顯示，今年首三季工廈買賣註冊共錄2,966宗，比去年同期升1.22倍，9月份最新報272宗，按月下跌19.5%。首三季註冊金額錄345.7億元，按年升1.95倍，9月份則按月跌61.9%，共錄27.44億元。

美聯工商董事陳偉志表示，工廈首三季錄得41宗億元成交，共涉資約193.2億元，投資氣氛活躍。政府在施政報告中，將現有的兩項活化工廈措施延長至2024年10月，有助增加財團對發展工廈的信心，具重建潛力的舊式工廈收購價值亦大幅提高。近期亦出現多宗工廈物業重建或改裝申請，分布於葵涌、屯門及粉嶺，可見工廈前景獲看高一線。加上政府提倡建設「北部都會區」，在未來「北創科、南金融」的格局下，相信長遠可帶動新界北區物流業發展，上水及粉嶺工廈需求更趨穩固。

展望未來，陳偉志指，多個工廈新盤將於第四季推出，包括長沙灣瓊林街121號及新蒲崗活化工廈項目東傲等，相信有助帶動整體工廈成交，預料下季工商售價將持續向好，全年升幅可達8至10%。