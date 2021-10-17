內地短片營銷解決方案商UJU申請港主板上市

成立僅三年的內地短片營銷解決方案商UJU再次向聯交所遞交主板上市申請，民銀資本為獨家保薦人。

按現行的上市規則，要求主板上市具備至少3個會計年度的營業記錄，須具有一定市值，並符合盈利；或收入；或收入或現金流量，三項其中一項測試。據初步招股文件，該公司成立於至2017年11月，亦於文件中坦言公司「經營歷史較短」，可謂是「一達標即申請」。成立首年錄得5,014.4萬元人民幣(下同)盈利，今年首4個月盈利6,863.9萬元，按年飆升4.45倍；收入按年上升53.62%至22.14億元。2020年全年盈利1.33億元，按年增長62.58%，而2018至2020年三年合計盈利達2.65億元。

值得留意的是，在2020年1月，公司創辦人兼董事會主席馬曉輝與華映資本管理合夥人熊向東成立合資公司，分別持95%及5%合資公司的股權，合共持有公司上市前12.24%股份，而熊氏實際權益僅為0.68%。換言之，有關交易似乎是馬氏增持為主要目的，其合共持有公司90%股權。

該公司於今年4月中首次向聯交所遞交申請，在3月進行另一輪融資，參考協定估值約20億港元定價，涉資2億港元。是次融資中，公司投資者關係部的員工功不可沒。當中，太平洋證券董事楊智峰、Dragon Capital董事劉妍，以及投資公司Gaorong Partners透過投資者關係部的員工引薦而認識公司，其中楊智峰與該人為朋友，而劉妍的丈夫亦為公司的投資者關係員工，楊氏及劉氏分別持有上市前3.75%及2.25%股權。