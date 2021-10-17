蘋果公司歐盟對撼？為環保統一充電插頭非扼殺創新

歐盟統一充電插頭法案被指是針對蘋果公司。（Getty Images圖片）

蘋果公司(Apple Inc.)日前指出，歐盟委員會決定統一充電插頭為USB-C(即Type-C)將扼殺創新。對此，歐盟消費者保護委員會主席Anna Cavazzini於周六回應時否認相關指控，稱日後若出現較USB-C更好的新標準將可再作調整；並重申相關決定對消費者及環境更有利。

歐盟委員會上月底提出法案，規定所有新出產的智能手機必需統一充電插頭為USB-C，以減少因生產商規格不同而產生的電子垃圾。若果獲歐洲議會通過，生產商有2年時間適應新例，即最快在2024年所有新產手機將採用USB-C。

目前，市面多數手機充電孔已改為USB-C，僅蘋果公司的iPhone仍使用自家的Lightning充電插頭，分析指，該法案是有意針對蘋果公司。

Cavazzini表示，統一充電插頭，可以令消費者可以用任何電插線為設備充電之餘；未來在出售新手機時，充電線將不用跟隨手機一起出售，以減少電子垃圾。她指，雖然消費者或需單獨購買充電線，惟大多數人已經擁有充電線，料不會帶來重大不便。

她亦引述其他議員指，正考慮將統一充電插頭的議案，擴展至其他電子產品。