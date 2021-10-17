小心！全球第2大工業鋁材商嚴重經營困難　涉多家內企

據悉，中國忠旺是全球第二大、亞洲最大的工業鋁擠壓產品製造商，2009年於香港上市。內地投資者通過港股通持有其股份達3.59億股，市值約6.03億港元。

中國忠旺主要從事鋁製品研發、生產及銷售，其於2020年度報告中稱，根據2020年3月北京安泰科信息發布的全球工業鋁擠壓產品製造商的排名及數據，忠旺是全球第二大及亞洲最大的工業鋁擠壓產品研發製造商。

中國忠旺業務涉獵甚廣，產品應用於軌道交通、汽車、船舶、航空、機械等行業。汽車領域中，供貨予奔馳、寶馬等品牌，還與沃爾沃、奇瑞、比亞迪，以及一汽等內地領先的汽車廠商聯合開發乘用車、商用車、特種車等新能源汽車輕量化項目。同時為吉利及全球知名的新能源汽車品牌等多家國內外主機廠供貨。

而上周五(15日)，中國忠旺披露3名獨立非執行董事辭職的公告。3人辭任後，其董事會將沒有獨立非執行董事。另3人辭任後，公司審核委員會成員人數為零，公司提名及薪酬委員會將僅有一位成員且為執行董事，公司治理委員會將僅有一位成員且為非執行董事，均不滿足上市規則中規定的最低人數要求。