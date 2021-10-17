「縮水式通脹」降臨！有冇發現日用品「呃秤」？

物價持續上升，民眾銀包縮水，但許多消費者無法由帳單睇出。外媒報道，「縮水式通脹」 (shrinkflation) 經已來臨，表面上售價未變，惟產品淨重卻已減少，或者改為分量較少的包裝，是企業於成本上漲下，避免加價而嚇怕顧客的權宜之計。

住在新澤西州的Michael Jewsbury表示，一直透過寵物糧食網站Chewy.com購買Royal Canin品牌貓糧，惟去年底發現原本5.9安士的包裝換成5.1安士，而價錢卻相同。另外，沃爾瑪旗下品牌Great Value紙巾，原本每捲有168張，而最近縮水至120張。

報道指，經濟學者及消費者權益倡議人士均指，「縮水式通脹」是零售業者掩飾漲價的障眼法，接下來各種日常生活用品，都能看到企業以此手法縮減產品分量，包括紙巾、薯片、尿片等。

前任麻省副檢察長、消費者權益律師Edgar Dworsky於追蹤產品包裝分量已有30年經驗，他說，咖啡豆、紙漿等原物料成本上漲時，製造商面臨的抉擇是，調升價格令消費者清楚看到而抱怨連連，或是減少產品分量而維持價格，「通常後者是較簡單的選項」。

而經濟學者則指，「縮水式通脹」 一般出現於經濟走下坡期間，消費者對使錢購物趨向謹慎。哈佛商學院行銷學教授John Gourville說，2008年經濟衰退期間，「縮水式通脹」就曾出現。多數民眾都可以說出一盒早餐穀物、一盒雪糕或一杯咖啡多少錢，惟進一步詢問每包重量，大部分人其實並沒有概念。