防技術外流至中國？日本設68億元基金研關鍵科技

日媒報道，日本政府明年將設立首個規模達1,000億日圓(68億港元)基金，協助研發人工智能(AI)、量子技術、生物科技、機械人等可應用於軍事的先進科技，並確保經濟安全，避免其技術外洩至外國。

該基金將設立於「新能源產業技術綜合開發機構」(NEDO)及「日本科學技術振興機構」(JST)之下，其他被納入的研發領域還包括第五代網絡、大數據和半導體。

上述資金將提供予日本大學院校及企業，投入關鍵領域的研發、驗證測試及實際應用。該基金將由日本內閣、經產省、文科省及國家安全保障局共同管理，在10月31日國會大選後，將被編入日本2021會計年度補充預算中，且會一次編列5年，以確保長期供應研發經費。

日本政府亦希望藉由該基金，避免研究人員及技術外流。儘管日本擁有先進研發基礎設施，惟因缺乏經費，難以留住人才。同時，資金不足的企業更面臨遭外國同業收購的風險。日本首相岸田文雄早前表示，希望投入更多先進技術研發，圖反制其他國家的威脅。

報道稱，日本將修法保護國內研發技術，避免外洩至中國等其他國家。