內地家電銷售下跌　與中產消費力萎縮有關？

內媒報道，內地家電傳統銷售旺季於十一長假過後，有商家表示，「7日銷量，不足往年1日」；甚至形容為10年來最差一年。

報道指，家住廣州的姚阿婆於十一長假，花了600元人民幣(下同)為已有10年機齡的滾筒式洗衣機更換電機。因為期間她去商場參考新的滾筒洗衣機，價錢動輒5,000元以上，令其她選擇先修理一下舊洗衣機。

以上是十一長假家電市場遇冷的縮影。奧維雲網數據顯示，今年第40周(9月27日至10月3日)，內地線下通路家電銷售額按年減1.94%，銷量大減18.42%。報道指，疫情令人流受限、削弱市場活力，民眾收入受影響，購買力減弱。因此，單純靠噱頭再難以打動消費者。

又有一名家電經銷商指，疫情下消費兩極分化更加明顯。高端客源仍在提升，例如集團經營的奢侈品店，1至8月銷售額按年升30%以上；但中低端用戶的消費在下降，而他們是消費主力，因此今年店內客單均價下降。

報道引述家電企業銷售人員指，家電業一直提倡消費升級，消費者對家電的需求會由特價機轉到中端機，再由中端機轉向高端機，每個過程或經歷2至3年。惟疫情出現後，中間迭代過程被砍斷，中端消費者更加量入為出，低端消費增加；高端消費者所受影響不大，高端銷售還在提升。而中端產品銷售則被大大壓縮。更有小商戶反映，今年「十一」長假7天的銷量，不足往年1天。

家電業者分析，十一長假的家電市場冷清，提醒所有企業，既與主流消費群的保守及謹慎有關，亦與家電行業進入新舊交替銜接不暢有關。更重要是，市場持續「供大於求」之下，消費已經無法滿足當前企業的增長欲望。文章稱，接下來「雙11」大促銷，多名家電廠商預計市場亦不會太好。