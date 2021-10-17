十大屋苑周未兩日共錄8宗成交

中原地產指出，十大屋苑於周六、日(16、17日)共錄8宗成交，相比上周因颱風影響而僅錄1宗成交明顯反彈，但仍有7個屋苑未聞交投，只有鰂魚涌太古城、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園有成交。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周天氣轉穩，《施政報告》後市況轉明朗，買家恢復入市信心，重新出動睇樓。而沙田大型新盤過去兩日銷情理想，鎖起新界東購買力，將軍澳新盤亦醞釀推售，令成交集中港島及新界西區。預料待新盤銷售告一段落，二手成交量將逐步回升。

期內以太古城錄4宗成交最活躍，中原趙鴻運表示，該屋苑天星閣低層D室，實用面積約580方呎，兩房則王間隔，望池景及園景，以1,150萬港元易手，呎價約19,828元。同公司王秀芬亦稱，順安閣高層B室，實用面積580方呎，兩房間隔，亦以1,190萬元成交，呎價約20,517元。

中原伍耀祖表示，嘉湖山莊10月份暫錄得15宗成交，與上月同期相若，本周末則錄2宗成交，包括景湖居2座中層A室，實用面積約635方呎，套三房間隔，成交價695萬元，呎價約10,945元。原業主於2018年9月以655萬元買入單位，持貨滿3年轉售帳面獲利40萬元，升值6.1%。

該行陳繼成表示，期內映灣園亦錄2宗成交，平均實用呎價約13,679元。該盤2座高層F室，實用面積約495方呎，兩房間隔，以708萬元易手，呎價約14,303元。