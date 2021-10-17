康希諾：吸入劑新冠疫苗可提升抗體達300倍

內地康希諾生物公司，早前推出只需打一劑次的「克威莎」腺病毒載體新冠疫苗之後，積極研發克威莎的「吸入劑型」。

康希諾生物周日(17日)於官方公眾號發布訊息，其首席科學官朱濤於第21屆中國生物製品年會期間，進行《腺病毒載體疫苗研發歷程——如何與病毒賽跑》的主題演講。據朱氏所指，受測者在接種2劑滅活疫苗後6個月，「序貫」加強1劑克威莎吸入劑型，中和抗體水平可較之前升高250至300倍。

「序貫」免疫是指，用不同技術路線的新冠疫苗來完成接種或實施加強免疫，以提升疫苗的保護效果。

另對於公司已開始施打的一劑次型疫苗，朱濤說，臨床數據顯示，腺病毒載體疫苗單劑接種6個月後中和抗體水平僅降低1.4倍，初次免疫6個月後加強1劑，中和抗體水平可增長8倍，抗體一年內持續保持在高的水平。

據了解，康希諾生物的「克威莎」，是該公司與中國工程院院士陳薇團隊共同開發的腺病毒載體新冠疫苗，於今年2月在內地獲批准附條件上市使用，另已於6月進入第二期臨床的吸入劑型，在毒種、細胞庫、原液生產工藝、製劑生產工藝、製劑配方等均相同，只是改用鼻噴霧化吸入裝置來進行。